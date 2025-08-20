½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ï¡Ø²Æ¥Ð¥Æ¡Ù ½Ü¤ÎÍü¤Ï¾®¤µ¤¤¤±¤É´Å¤¤¡ªÅìËÌËÌÉô¤ÇÂç±«Èï³² ²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤äÅÚº½Êø¤ì¤â¡Ä Åìµþ¤Ç¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü
¤¤ç¤¦¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤ê¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ¤Ç38.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅìËÌ¤ÎËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢²ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤¿½©ÅÄ¸©¤Î°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô¤òÎ®¤ì¤ëÉ°ÌÚÆâÀî¤¬ÈÅÍô¡£
µ¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¤âÃã¿§¤¤ÂùÎ®¤¬Àî²¼¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
±«¤Ï¸½ºß¤â¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢185À¤ÂÓ378¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦ÀÄ¿¹¸©¤Ê¤ÉÅìËÌÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÂç±«¤Ë¡£ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¡£°ì»þ¡¢¼Ö5Âæ¡¦6¿Í¤¬¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉÂâ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢Á´°÷Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÄ¿¹¸©¡¦½©ÅÄ¸©¡¦´ä¼ê¸©¤Ç¤Ï¡¢º£ÌëÃÙ¤¯¤«¤é¤¢¤¹¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ï¢ÆüÂ³¤¯½ë¤µ¤Ç¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡Ä¡£
ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¡£¼¼²¹35¡î¤òÄ¶¤¨¤ë·Ü¼ËÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¡Ö¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸þÂæ¥Ý¡¼¥È¥ê¡¼¡¡¿¹»³¹ë»Ö¤µ¤ó
¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÏÂÎ²¹Ä´Àá¤¹¤ë¤Î¤Ë¸ý¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È¸ý³«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¨¥µ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î²á¹ó¤Ê½ë¤µ¤Ç¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤â¡Ö²Æ¥Ð¥Æ¡×¡£ÄÌ¾ï»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍñ¤ò»º¤àÎÌ¤¬2³ä¤Û¤É¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤¬²Æ¥Ð¥Æ¤·¤¿¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬»º¤ó¤ÀÍñ¡£ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ÎÍñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï¡¢Íñ¤Î²Ã¹©¤ÈÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸þÂæ¥Ý¡¼¥È¥ê¡¼¡¡¿¹»³¹ë»Ö¤µ¤ó
¡Ö²Û»ÒÎà¤È¤«¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Áá¤¯ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¡Ä¡£
Åìµþ¤Ç¤â3ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡£¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤¬½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÇÀ±à¡£¤³¤Î»þ´ü³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢90Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡ØÍü¼í¤ê¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¿©¤Ùº¢¤Ê¤Î¤¬¡¢²Ì½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡ÖË¿å¡×¤Ç¤¹¤¬¡Ä
½éÀ¶±à¡¡¾®Àî²ÃÂå ÂåÉ½
¡Ö¾¯¤·¾®¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê´Å¤¤¡×
º£Ç¯¤Ï±«¤¬¾¯¤Ê¤¯¾®¤Ö¤ê¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢´Å¤ß¤¬¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¡ÖºÎ¤ì¤¿¡ª¤¤¤¨¡Á¤¤¡×
²ÌÊª¼í¤ê¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÈé¤òÇí¤¤¤Æ¡Ø´Ý¤«¤¸¤ê¡Ù¤Ç¤¤ë¤³¤È¡ª
¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡ª¡×
¤ªÊì¤µ¤ó¤â¥«¥á¥é¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡Ä
¡Ö¤¹¤´¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×
ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°ì¸ý¤¬½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£