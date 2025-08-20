8月8日に第5子となる次女の出産を発表した元モーニング娘。のメンバーでタレントの辻希美（38）。産後間もない彼女の精力的な“発信”にさまざまな意見が飛び交っている。まずは、辻のSNS更新を振り返ってみよう。9日、自身のインスタグラムにて夫の杉浦太陽（44）や長女の希空（のあ・17）らとの家族写真とともに《2025年8月8日に無事第5子を出産しました》と報告。14日には《5人目次女の名前は… 夢空（ゆめあ）に決まりました》と投稿し、さらにストーリーズで第4子で三男の幸空（こあ）の友達を家に招き入れたことも伝えた。

休まず育児に励む姿が“パワフルすぎる”と話題になるとともに、ヘアメイクを含めた辻のビジュアルが“完璧すぎる”との声も。この件を取り上げた複数のネットニュースには1000件近いコメントがつくほどの大きな反響があったが、小さい子供をもつ現役の母と思われるユーザーからは、“辻ちゃんと同じように産後の母が動けると夫に思われたら困る”“産後のしんどい時期を辻ちゃん並みで過ごせると勘違いした男性が出そうで怖い”といった意見も挙がった。

また、20日も辻はストーリーズを更新。ミネストローネ風のスープとともに、手作りと思われる野菜が盛られたトマトパスタの写真を掲載。《生ハムとトマトのパスタにハマり過ぎて週4で食べてます》と文章を添え、《たぁくん作（ハートの絵文字）》とコメントを残していた。ある芸能ライターはこう語る。

「“たぁくん”とは夫の杉浦さんのことで、彼のお手製パスタなのでしょう。杉浦さんは、希空さんが誕生した時から積極的に育児に関わっており、最近でも幸空くんとその友達を連れてプールへ行ったことを自身のブログで更新していました。第5子誕生前、杉浦さんは自身のYouTubeチャンネルで『約3週間の育休を取る』とスケジュールを配慮してくれた関係者に感謝の言葉を述べながら、ファンに向けて告知していましたね。8月いっぱいはちょうど育休期間中ですので、辻さんを全力でサポートしていますよ」

そんな“出来過ぎ”夫と、を羨ましがるような声もネットニュースのコメント欄にはあがっていて――。

《辻ちゃんのパートナーは太陽くん。 あなたは太陽くんばりに父親ができてますか？ その点をわからずに文句を言う人が多すぎる。》

《こういう芸能人を見て、元夫から「退院したら身体は元に戻っている！普通に生活が出来るはずだ！」と言われて、退院日から掃除・洗濯・炊事を全てこなして、2ヶ月後には運転免許を取消になった元夫の送迎を子連れでしてました。》

《世の中の父親、絶対そこまで出来ないよね。 お金のこと以上に、杉浦太陽くんが出来すぎな旦那なんだよね。例えお金がなくても、辻ちゃんのことを思ってちゃんと動いてくれる人だと思う。》

《もし、世の中の旦那さんが辻ちゃんのキラキラした部分しか見れないようなら想像力足りないと思うし、自分も太陽くん並みに奥さん支えなさいよって思います。》

《なんといっても旦那さんが育メン、家事もやってくれるなら精神的もとてもゆとりがあるから出来る事なんだと思います。私にはずっとゆとりというものが無かったんだなと最近気付かされました。》（すべて原文ママ）

杉浦太陽という最強夫がいるからこそ、辻は“輝ける”のかもしれない。とはいえ、世の夫に元祖イクメンともいわれる“杉浦レベル”を求めるのは、いささか酷な話？