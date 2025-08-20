¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Î¡È¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡É²¤½£¤Î¼óÇ¾¤é»²²Ã ÁÀ¤¤¤Ï¡© ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦²¤½£¼óÇ¾¤Î³ÈÂç²ñ¹ç¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¤á¤°¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬µÞî±¡¢»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤¼¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬²ñÃÌ¤Ë»²²Ã¡©²áµî¤Ë¥í¥·¥¢¤È¡Ä
¡È¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡É½¸·ë¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂçÅýÎÎ¤Î»Ñ¤â
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸½ÃÏ»þ´Ö8·î18Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÞî±¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤ò½¸¤á¤¿²ñÃÌ¤Ç¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
JNN¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶É ¾ëÅçÌ¤Íè µ¼Ô:
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¡È¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Î¼óÇ¾¤¬½¸¤¦Ãæ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡È¤Ê¤¼¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬MC¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÁÆ¬¤Ë1¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¼óÇ¾¤¿¤Á¤¬°ì¸À¤º¤Ä°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥¥¥ÖÂçÅýÎÎ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¼«¤éÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥¥¥ÖÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢
¢§¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬¥í¥·¥¢¤È¡¢Ìó1300Ò¤ÈÄ¹¤¯¹ñ¶¤òÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢§µì¥½Ï¢¤«¤é¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î1944Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÎÎÅÚ¤ÎÌó10¡ó¤ò³ä¾ù¤¹¤ë¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤è¤ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¢§2025Ç¯¤Ë¤â¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÎ©¾ì¤«¤é°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¹¥È¥¥¥ÖÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¡È¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¼ê¤ò·È¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¸½ºß¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÎ¾Êý¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤·¤«¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÆÍÇË¸ý¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¹À¤µ¤ó:
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¥½Ï¢¡¦¥í¥·¥¢¤Ë²¿ÅÙ¤â¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤µ¤Ï¤è¤¯¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°¸ò¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ï¤é¤ï¤¿¤¬¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½¼ÂÏ©Àþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¡È»È¤¦¡É¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³Æ¹ñ¼óÇ¾¤ÎËÜ²»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¿¤Á¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»È¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬°ìÃ×¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢°ì¤ÄÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¶¯¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¤µ¤ó:
¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ´Þ¤à¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»È¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï»È¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¾åÎ¦ºîÀï¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¡¢¤½¤³¤Ï¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÏÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×²¤½£¥È¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤¬Êú¤¨¤ë2¤Ä¤ÎÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ ¤Ê¤¼½ÐÀÊ¡©¡Û
¢§¡È¤¢¤¹¤Ï²æ¤¬¿È¡É¤È¤¤¤¦¶¼°Ò
¢§¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
JNN¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶É ¾ëÅçµ¼Ô:
¡È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬¥í¥·¥¢¤ÈÄ¹¤¤¹ñ¶¤òÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡È¤¢¤¹¤Ï²æ¤¬¿È¡É¤È¤¤¤¦¶¼°Ò¡Û
¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤¿¤Á¤Ï¡È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´¡É¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¦Â³¤¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÏÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¹¤Ï²æ¤¬¿È¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤ËÃÏÍýÅª¤Ë¶á¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¡Û
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤ò½ä¤ëÎÎÅÚ³ä¾ù¤ò´Þ¤à¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤Î²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂ¦¤Ï°ìÁØ´íµ¡´¶¤òÁý¤·¤Æ¡¢ÃÄ·ë¤·¤Æ¤½¤ÎÆ°¤¤ò¤±¤óÀ©¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ï¥±
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤ì¤«¤é¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÈÁÈ¤ß¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
JNN¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶É ¾ëÅçµ¼Ô:
¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¼çÆ³¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ»ÖÏ¢¹ç¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÄäÀï¸å¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë¹ñ¶ËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤ËÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¤Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ¶ËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡È¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î´ØÍ¿¤Ê¤Î¤«¡É¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾ã¤Ï¡¢¤Þ¤À¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¸ª¤ËÂç¤¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥¢¥á¥ê¥«¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
JNN¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶É ¾ëÅçµ¼Ô:
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ê¥í¥·¥¢¤«¤é¡ËÃÏÍýÅª¤Ë¤â±ó¤¯¡¢¹ñ¶¤òÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶¼°Ò¤¬¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤äÀÕÇ¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÌ±¤Î3Ê¬¤Î2¤Ë¤¢¤¿¤ë66%¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦Í»ÖÏ¢¹ç¤Î·ëÀ®¤òÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Æâ¤Ë¤â°ì»þ¤Ï»Ù±çÈè¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÌ±¤Î°Õ¸«¤â°ìËç´ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÏÂçÊÑÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï10Æü¤Û¤É¤ÇÊ¸½ñ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¤µ¤ó:
10Æü¤Û¤É¤Ç½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡È¥á¥â¥é¥ó¥À¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ê¿ÏÂ°Ý»ýÉôÂâ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÂçÊÑ¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿¼¤¯¡¢¶ñÂÎ²½¤·¤¹¤®¤ë¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬È¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â¹ÔÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤Î´Ö¤âÄäÀï¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀïÁè¤·¤Ê¤¬¤é¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
