手土産はコレに決めたーーーッッ！！！【シャトレーゼ】見た目も華やか♡「桃スイーツ」

ちょっとした気軽な手土産に【シャトレーゼ】の「桃スイーツ」を持って行きませんか？ 華やかな見た目に仕上がったおしゃれなスイーツながら、価格はリーズナブルでお財布に優しいのも魅力的。お相手にも気兼ねなく渡せそうです。今回は桃のカップケーキ & ショートケーキをご紹介。どちらも季節限定なのでぜひお見逃しなく。

華やかなピンクが映える「まんまる白桃ケーキ」

丸みのあるフォルムと、華やかなピンクが映えるおしゃれな季節限定のケーキ。その場でパパッといただけるお手軽感のあるカップケーキは手土産にもぴったりです。公式サイトによると「白桃ムース」と「白桃ナパージュ」で桃を再現しており、ムース系の軽い口当たりに癒されるかもしれません。お値段は\432（税込）。

ホイップやソースを忍ばせた仕上がり！

「まんまる白桃ケーキ」の中身についてさらに深掘り！ 公式サイトによれば「パンナコッタ」「白桃風味ホイップクリーム」「ラズベリーソース」などを忍ばせているのだとか。風味・食感の違いが楽しめるのも相まって、ムース系ながらほどよい食べ応えや満足感も期待できそうです。

大粒の果肉を乗せた「山梨県産白桃とゴールデンパインのプレミアムショート」

こちらも同じく季節限定で登場している、今しか味わえない特別感のあるケーキ。白桃とパインを合わせたショートケーキは、ごろっとした大粒の果肉をトッピングしたリッチな仕上がり。お祝いを兼ねた手土産にもちょうど良さそうです。お値段は\518（税込）。

果肉入りソースやシロップ漬けもサンド！

「山梨県産白桃とゴールデンパインのプレミアムショート」の何層にも重なった断面にご注目。 公式サイトいわく「ゴールドパインアップル果肉入りソース」と「山梨県産白桃シロップ漬け」がサンドされており、断面は華やかな色味が映えるおしゃれなビジュアルに仕上がっています。フルーツのジューシーな味わいが感じられる分、暑い日でも食べやすいかもしれません。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino