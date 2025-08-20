グラビア界のレジェンド・磯山さやか（41）が10月22日に発売するデビュー25周年写真集（タイトル未定、講談社）に続いて、12月5日に同写真集の豪華版を発売することがこのほど、明らかになった。同時に、2枚の先行カットも追加で公開された。



【写真】41歳にして全盛期！ キュートな笑顔＆ふんわりボディ

新たに解禁された先行カットのうち、1枚は鮮やかな水色のビキニ姿。いつまでも色あせることのない大胆ボディを披露している。同カットは写真集の公式Xでも公開され「可愛いなぁ」「素晴らしい写真」「磯山さやかさん、やはりいい。控えめに言って最高」「これは…ちょっとやばいな」などの声が寄せられている。



同写真集はオーストラリア・ケアンズで撮影。笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露。異例のロングヒットとなった前作「and more」から2年が経過し、41歳にして過去最高に輝く磯山の“今”を写真に収めた。



豪華版では写真集本体に加えて、アクリルスタンドやサイン入りフォトカードなど五大付録が同梱（どうこん）される。



（よろず～ニュース編集部）