無性に宇宙の神秘を理解したくなった時。

東京駅から徒歩100m圏内の美味しい豚骨ラーメン屋を知りたくなった時。

自分のキャリア形成に率直なフィードバックが欲しくなった時。

あらゆるシチュエーションで、ピンポイントに必要な情報を提供してくれるAI。

ChatGPTやGeminiで、調べ物をすることが浸透しつつある今だからこそ、忘れてしまう前に胸に刻んでおきたいことがあります。

先人の知恵を活かして困難を乗り越えたり、先人たちの発見を学んで新たなものを作ったり。人類はこれまでずっと、「調べる」行為を通して生き延び、発展してきました。始まりは、ホモ・サピエンスがより複雑な言語を扱えるようになった7万年前まで遡れます。

これまで人類はずっと、「必要な情報をいかにして取得するか」に取り組み続けてきました。しかしAIが誕生、浸透するこれからは、即座に必要な情報を取得できる時代になります。ある意味で、7万年間挑み続けてきた目的を達成した私たちは、これからどこへ向かうのでしょう。

AIを介した新しい「調べる」黎明期にある今、少し先の未来を、見通してみたいと思います。

AI検索とは、何なのか？

まずは、AI検索がどのようなものなのか、から確認しておきましょう。

AI検索とは、ChatGPTやGeminiなどのチャット型AIツールを使い、自然文で入力した質問をもとに、AIとの対話を通じて、直接的な答えを得る新しい情報収集の方法です。

たとえば、「粘土板は、いつどこで発明された？」と入力すれば、「粘土板は、紀元前3500年頃のメソポタミア（現在のイラク南部）で発明されました。発明された背景と目的は…」と答えてくれます。

これまでのWeb検索との明確な違いの一つは、「必要な情報が整理された形で即座に手に入ること」です。

また、「思考の補助までしてくれること」も大きな特徴です。得た情報に解釈を加えてくれたり、データを比較検証してくれたり、思考の一部を代替してくれます。

AI検索は、なぜ革命的なのか

では、人類における「調べる」の歴史上、AI検索はどのような意味を持つのでしょうか。

問いに最適化された答えを教えてくれる

第一に、個々の問いに対し、情報が最適化されるようになったことは大きな変化です。書籍でもインターネットでも、事前に誰かがまとめた情報でした。つまりこれまでは、無数にあるソースから、情報を自分で取捨選択し組み合わせ、答えを導き出す必要がありました。

たとえば、「粘土板の起源」を調べたくなったら、インターネットでは、誰かがまとめた「粘土板の解説サイト」を探すか、「メソポタミア文明」や「情報の歴史」についてまとめられた複数のサイトを横断的に探索し、自らの問いの答えにつながるピースを組み合わせて疑問を解消するプロセスを辿りました。

一方AI検索では、質問する工程だけで、即座に必要な答えを得られます。

質問者の問いの過程に寄り添ってくれる

また、知識に「継続性」がもたらされたこともこれまでになかった変化です。「粘土板の起源」についての答えをAIからもらった後に、「粘土板の作り方は？」、「粘土板が発明されて人々の暮らしはどう変わった？」と、問いを連鎖させられます。さらに、「あなたが言っているこれはどういうこと？」、「これまで話したことを300文字でまとめて」と過去のやり取りを参照することも可能です。

これは、AIとのやり取りが記録されているからできるもの。毎回独立した検索になる書籍やインターネットの検索に、連続性はありません。AIは、人間の思考の過程に寄り添い、知識の習得を時系列的に支援してくれます。

思考のサポートをしてくれる

そして革命的なのが、思考まで支援してくれるようになったことです。たとえば、「粘土板とパピルスを比較して、それぞれのメリット・デメリットを教えて」や「これまでの議論を踏まえて、これからの本のあり方はどうなっていくと考えられる？」などを考察してもらうこともできるのです。

思考の領域は、これまで人間しか行なうことができませんでした。本を読んでいて独自の疑問や解釈が生まれたとき、それを検証するには、別の情報ソースをあたり、自分で答えを導き出すしかありません。それが、ピンポイントかつ過去の文脈を踏まえて答えられるAIなら、代替できるのです。

情報収集のコストが限りなくゼロへ

最後に、コストについても触れておきましょう。AI検索は、これまでの歴史上、最もコストの低い「調べる」方法です（AIの開発自体には膨大なコストがかかるものの、利用者には低コスト）。

かつては、粘土板を作り、所蔵する場所を建造し、そこに訪れる必要がありました。あるいは、本を買うお金が必要になったり、インターネットを探し回る時間が必要でした。経済的にも、労力的にも、多くのコストが生じていたのです。

しかしAI検索は、AIツールを入れられるデバイスとインターネットへのアクセス（オンデバイス処理すら可能になりつつある）さえあれば、誰もが即時に無限の知識へのアクセスが可能になります。知識を得るコストが、限りなくゼロへ近づいているのです。

「調べる」から「考える」へ。大きな時代の転換点に私たちはいる

ではそんな革新性は、具体的に私たちの暮らしをどのように変えてしまうのでしょう。

Gartnerでは、「生成AIは、知識とスキルへのアクセスを民主化する」と分析されています。

個別質問に最適化された答えが瞬時に返ってきて、かつそれが低コストで実現できる状態。その状態が私たちの生活の隅々にまで行き渡るようになると、情報（一部の人しか知り得ない情報を除く）の希少価値は低下していくでしょう。検索リテラシーや事前知識がない状況でも質問を受け付けられるAIは、問うことのハードルを下げ、誰もが知識へ容易にアクセスできる世界も実現します。

前述と同じ分析の中で、Gartnerが「生成AIは、さまざまな役割や業務領域において、情報やスキルへのアクセス格差を解消し、全員に平等なチャンスをもたらすだろう」と指摘するように、これからは、かつて重宝されてきた「たくさんの情報を知っていること」は、人の優越を測り、目的の達成を左右する条件ではなくなっていくはずです。

そうなるとどうでしょう。情報の量よりも、「質」が問われる時代になるのではないでしょうか。

疑問を、AIとの対話を通して深く掘り下げられるAI検索では、かつてないほどに、質問者が最終的に獲得する答えは多様化します。

「粘土板は、いつどこで発明された？」の答えとして、単に「紀元前3500年頃のメソポタミア」を持ち帰る人がいる一方で、問いを発展させ、「なぜ人類にとって粘土板の発明が必要だったのか」と人類学的な視座を得る人もいれば、「メソポタミアの情報管理システムの中で、現代のシステムに活かせるものはないか？」と新しいアイディアを思いつくことに繋げようとする人もいるでしょう。

つまり、「いかに問えるか」が価値を生む。情報の深さや活用力そのものが問われる質の時代へと変化していくのではないでしょうか。World Economic Forumの「The Future of Jobs Report 2025」など多数の機関や識者も、これからは「創造的思考」や「分析的思考」が重要になっていくと指摘しています。得た知識をどう使うか、つまりは、考えることが重要になる時代へと、私たちは向かっていくのではないでしょうか。

「答えのないもの」に向き合える、これまで以上に人間らしい時代へ

そんな時代に、私たちが「考えるもの」とはなんでしょう。私はそれは「答えのないもの」だと考えます。

たとえば、「どんな新規事業を立ち上げるべきか」。自社の特徴や事業実績、市場の状況を足し合わせて、確率論的に絶対失敗しない新規事業を割り出せるかといったらそうではありません。やろうとしている新規事業についてのノウハウを持っている社員がどれだけいるかというデータ化しづらい要素や、そもそもそれを考える人自身が何をやりたいか、というAIには判別不能な要素も考慮しなければなりません。

あるいは、「どの政党に投票すべきか」、「パートナーを喜ばすプレゼントは何か？」、「今夜何を食べようか？」。世の中には、答えのないものが溢れています。むしろそういったものの方が、多いといってもいいかもしれません。

ここでは、あらゆる情報を即座に提示してくれるAIを活用しながら、問いを立て、検証し、仲間と協調しながら熟考する、人による「考える」が改めてスポットライトを浴びるのです。

これまでは、たとえば新規事業について検討するなら、市場調査から、数字の分析など、検討段階に移る前の下準備に膨大な時間を取られていたはずです。AIによる「調べる」ができるようになるこれからは、私たち人間にしかできない「考える」に、時間を割けるようになるでしょう。

知識の取得がゴールではなく単なる前提となり、人々はより答えのないものに自分なりの答えを出すことに時間を割くようになる。自分なりに考えて渡したプレゼントが、全く喜ばれなかった。確かに心は傷つくかもしれませんが、これこそ、人間だから出せた答えです。自分なりの仮説を立てて、それを実行し、何かしらの結果が起きる。この結果こそが、答えなのではないでしょうか。

太古から人は、生きるため、幸せのため、変化しながらも、膨大な時間を情報収集に費やしてきました。しかしこれからは、情報収集の時間が限りなく短縮される時代へ。私たちは、より良い人生を送っていくための思考を巡らす時間を手に入れられるようになっていくはずです。

自分にしか見つけられない問いと答えに、思う存分向き合える時代。知識と人間が調和した、歴史上最も人間らしい時代に突入していっているのかもしれません。古代メソポタミアの人が本質的に目指したことに、徐々に近づきつつあると考えると、なんだか感動すら覚えます。

「調べる」にも、答えはない

ポジティブな感情で記事を締めくくるのはある意味気持ちのいいことですが、あえて最後に、これから直面するであろう、課題についても述べておこうと思います。

前編で特に見てきたように、「調べる」は常にアップデートされ続けてきました。つまり、「調べる」についても、答えはないのです。

事実、AIが誤情報を返してしまうハルシネーションのリスクや、知識ソースを一部の大企業だけが独占することの危険性も存在します。

歴史を振り返っても、私たちは誤情報と、一部の権力者による意図的な情報発信に踊らされてきました。誤情報に起因する魔女狩りによる大量虐殺、絶対権力者による社会通念の醸成による民族浄化といった惨事は繰り返されてきました。情報の取り扱いを誤ると、人類は、自滅へとすぐに転がってしまいます。AIを使った情報収集においても、そのリスクは存在します。

答えがないことだからこそ、どうやってAIを使った「調べる」を行なっていくべきか、私たちはこれからも絶えず、考え続けなくてはなりません。もちろんそれは、AI研究者やAIを開発する企業、政策を決める政府だけの仕事ではありません。毎日の生活の中で、私たち個人がどう扱うかも、一人一人が考えていかなければならないことです。

いずれにせよ私たち人間はこれから先も、「知りたい」、その欲求を抑えられることはないでしょう。そんな感情がある限り、「調べる」行為自体も問い直され続け、変化し続けるはずです。

大きな転換の真っ只中にいる私たち。この人類史に刻まれるであろう時代を、自分なりの使い方を見つけて、思う存分楽しんでいきたいものです。

