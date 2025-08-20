９月、駒ヶ根市の中学生と高校生が『大阪・関西万博』を見学し、新聞作りにチャレンジします。20日は、新聞作りの極意を経験豊富な特別講師から学びました。



はっと思わせる主見出し！何の記事か分かる副見出し…。



駒ヶ根市 伊藤祐三市長

「新聞記事っていうのはどんなふうに書くのか、どういうふうに準備するのかっていうお話をさせていただきます」



新聞作りについて熱く語るのは新聞社などでおよそ30年の記者経験がある駒ヶ根市の伊藤祐三市長です。地元の中学生と高校生7人が参加した『新聞づくり講座』。





生徒たちが来月6日に向かう場所が…。『大阪・関西万博』です。駒ヶ根市は、国際協力友好都市ネパールのポカラ市と交流を続けていて『大阪・関西万博』では、ネパール館などを見学し、中学生や高校生が記事を書いて新聞を作ります。伊藤祐三市長「8割から9割準備で決まる。そして当日は、現地でお話を聞くだけ。万博に行く時には8、9割（準備）何を取材するのか何があるのか全部準備していってください」熱心に『新聞作りの極意」を聞き、万博取材への気持ちを高めていました。中学生「私は、文章をまとめるのが苦手なんですけど市長の話を聞いて新聞のまとめ方が少しわかって良かったです」中学生「ネパールについての知識を広めたり、今後の自分の人生につなげられるようなまとめをできたらいいなと思います」完成した新聞は、10月に駒ヶ根市で開かれる発表会で披露される予定です。