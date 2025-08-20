◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ―広島（２０日・横浜）

先発したＤｅＮＡ・東克樹投手が、５回で９２球を投げ、８安打３失点でリーグ単独トップ１２勝目の権利を持って降板した。２回には２点適時二塁打も放ったが、「大量点を取ってもらった後、上手く自分自身がリズムに乗れずチームに更に良い流れを持ってこられなかったことや、先発として５回でマウンドを降りてしまった事は反省点です。次回登板までに修正していきたいです」とコメントした。

阪神の才木と並んで試合前の時点でリーグ最多タイの１１勝を挙げていた東。初回は１死からの連打で一、二塁のピンチを迎えたが、今季だけで３本塁打を浴びている末包から３球三振を奪うなど無失点で切り抜けた。

２回は３者凡退で抑えると、２回裏には三森の先取点となる適時打などで２点を奪うと、１死二、三塁で東が自らのバットで左翼手の頭を越える２点適時二塁打で追加点を奪った。さらには佐野の適時打で生還。先取点をたたき出した三森が「みんなが繋いでくれたチャンスだったので、何とか前に飛ばそうと必死で打ちました。良い所に飛んでくれて良かったです！」と笑顔を見せると、追加点をたたき出した京田は「追加点が欲しかったので、腹を決めて打席に入りました！」、佐野は「前の打者からの勢いそのままにしっかりスイングする事が出来ました！」とうなずいた。

５点のリードをもらった東だったが、３回からは辛抱の投球が続いた。３回は１死満塁から末包の中犠飛で１失点。４回も代打・二俣の中犠飛で１点を失うと、５回は先頭のファビアンに１４号ソロを浴びて２点差に迫られたが、一気に崩れることはなく、１イニング複数得点は与えなかった。

２回から無得点が続いていたＤｅＮＡ打線だが、６回に林、オースティンの適時打で２点を奪ってリードを４点に広げた。６回からは継投に入り、６回は２番手の森原が３者凡退で抑えた。