¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤«¤é¸«¤¨¤ë¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿µÓ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÅçËã°á(37)¤ÎàÂç¿Í´¶¤À¤ÀÏ³¤ì¥·¡¼¥¹¥ë¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÜ¤»Ëº¤ì¤Æ¤¿¤ª°áÁõ¤¿¤Á♡¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò5Ëç¾Ò²ð¡£¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼»ÅÍÍ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á‼︎¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÇÁÇÅ¨¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþµÓ¤ä¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£