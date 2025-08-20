¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÉ¡¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤µ¤ó¤Î¥â¥Ç¥ëÌ¼¤¬¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈþ¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉÔ¸øÊ¿¡Ä¡×
Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÎàÄ¶¥»¥ì¥ÖáÌ¼
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤µ¤ó(µýÇ¯56)¤Î¥â¥Ç¥ëÌ¼¤¬¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡½÷¤Î¥¤¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º(27)¡£¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢É×¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÇÏ½ÑÁª¼ê¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤È¼ý¤Þ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤Ç¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤¥»¥ó¥¹ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÈþ¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇÐÍ¥¤ÎÆóÀ¤¤È¤«¤è¤êÈþ¿Í¤µ¤ó¤«¤â¡©¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÉ¡¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤À¤Í¡¼¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉÔ¸øÊ¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£