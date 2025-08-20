被爆から80年の節目に長崎と広島の大学生が平和への思いを新たにしました。

スポーツや文化の交流を通じて次の世代へ平和の尊さを伝えるイベントが開かれました。

（広島大学体育会 サッカー部 田中 文大主将（4年））

「あの日一瞬にして多くの命を奪った原子爆弾を私たちは決して忘れてはいけません」

（広島大学体育会 バスケットボール部 高山 涼介主将（4年））

「異なる価値観を持つ人と理解し合う姿勢こそが平和への第一歩だと確信しています」

長崎スタジアムシティで開かれた「ピースマッチ2025」。

被爆地にキャンパスを構える長崎大学と広島大学の学生が中心となって行われる今年で2回目のイベントで、長崎では初開催です。

2つの大学の学生がサッカーやバスケットボールで対決する「ピースマッチ」では、平和への思いをはせ、スポーツができる幸せをかみしめながらプレーしました。

一方、小中学生を対象にしたイベントも。

スポーツクリニックとして北京オリンピック女子マラソン代表の渋井 陽子さんやサッカー元日本代表でV・ファーレン長崎でもプレーした徳永 悠平さんが登場。

大学生らと一緒に子どもたちに指導しました。

渋井さんと徳永さんはトークショーにも登壇し、スタジアムの魅力やスポーツを通して考える平和について語りました。

（渋井 陽子さん）

「サッカーの芝がすごかったので一周だけでも走り行こうと言って走らせてもらった。被爆80年ということで私も平和について発信していけたらと思う」

（徳永 悠平さん）「サッカーできている日常や楽しくみんなでボールを蹴っている時間が平和だということを感じてほしい」

イベントでは、広島の学生に向けて龍踊など長崎ならではの文化も披露され、2つの被爆地の学生同士で交流を深めました。

（長崎大学 サッカー部 近藤 寛大主将（4年））

「ピースマッチを通じて（試合を）見に来た人やクリニックに参加した子どもたちなど、幅広い世代が平和について考えるいいきっかけになればいい。今後も続けて平和を象徴するイベントになればいいと思う」

被爆から80年。若い世代による「ピースマッチ」は、来年以降も続けたい考えで、平和への願いを未来へとつないでいます。