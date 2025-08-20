「え、なんあれ？」長崎でも“火球”の目撃相次ぐ 専門家「珍しいので見られてうれしい」《長崎》
19日、午後11時8分頃。
（男性の声）
「え！なんあれ？」
突如現れた、青白く光る玉のようなもの。
長崎市の東長崎地区にあるファストフード店の駐車場で、ドライブレコーダーがとらえた映像です。
大村市から長崎市へと向かう高速道路で撮影されたものや…
福岡県で撮影された映像にも映っていました。
西日本各地で目撃が相次いだ不思議な現象は一体何だったのでしょうか。
天文に詳しい長崎市科学館の島田 博志さんに話を聞きました。
（長崎市科学館 島田 博志さん）
「とても明るくて火球に間違いない。宇宙の中をいろいろなものが飛び回っている。それがたまたま地球の大気へ飛び込んでくると（映像のように）光って見える」
火球は、通常よりも大きな流星が大気に突入したときに観測される現象で、流星群とは違い、観測時期を予測するのが難しいと言われているそうです。
（長崎市科学館 島田 博志さん）
「今回の火球は（目撃されているのが）低いところなので、監視カメラや通常地上を映しているカメラにも複数映っている。珍しいので見られて嬉しい」
宇宙の不思議を感じる現象…
火球は海に落下したとみられるということです。