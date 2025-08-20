夫の不倫を会社に暴露、追い込まれた夫と不倫相手の女性たち｜同僚女性3人と同時不倫してた夫【ママリ】

タケシさん（仮名・37歳）の不貞行為が、複数の同僚女性との間で行われていたことが判明したミカさん（仮名・35歳）。再構築という選択肢は、彼女の心から完全に消え去った。もはや、夫への怒りや悲しみだけではない。自分の夫を奪い、自分の家庭を壊そうとした女性たち、そしてその事実を隠そうとした夫、さらにその同僚たちも巻き込んだ、裏切りの連鎖。ミカさんは、すべてを白日の下に晒すことを決意した。『同僚女性3人と同時不倫してた夫』第5話。

夫と職場女性3人が不倫という信じがたい事態を受け、ついにミカさんは夫の上司への報告を決意した。

決別と、復讐の始まり

彼女は、タケシさんの直属の上司に連絡を取った。上司は、タケシさんが不倫相手のサヤカさん（仮名・28歳）らと誕生日会を開いていたことも知っていた。



ミカさんは、タケシさんと不倫相手たちの不貞行為の証拠をすべて上司に提示し、ことの重大さを伝えた。上司は、当初は戸惑いを隠せない様子だったが、ミカさんが提示した動かぬ証拠の前に、事態の深刻さを理解した。

下された断罪

不貞行為の事実が会社の上層部に伝わると、事態は一気に動いた。タケシさんは、地方への左遷が決定。不倫相手だった女性たちは、会社での居場所がなくなり、退職していったという。ミソノさんは派遣が停止になった。



ミカさんは、タケシさんとは離婚を前提とした話し合いを進める中で、慰謝料の請求も行うことを決意。弁護士に依頼し、法的な手続きを開始した。「他人（夫）は変えられないんだから、私が変わろう」と、かつては再構築を信じていたミカさん。しかし、複数の不倫相手がすべて同じ会社の女性であり、発覚後もさらに裏切られたという事実は、彼女の心を完全に変えてしまった。



彼女は、もはや再構築を望まなかった。夫を許すことも、女性たちを許すことも、できなかった。

終わりのない旅路

タケシさんとの離婚、不倫相手たちへの制裁という形で、ミカさんの復讐は終わった。しかし、ミカさんの心はまだ完全に癒えたわけではなかった。不信感や裏切りの感情は、簡単には消えない。それでもミカさんは、前を向いて歩き始めることを決意した。



「後悔しないように」という思いで行動したミカさん。一度は信じようとした夫に再度裏切られた傷は簡単には言えないが、これからは自分の幸せを改めてつかむために前向きに生きようと考えているという。傷ついた先に、これまで以上の大きな幸せが訪れることを願いたい。

あとがき：全ては幸せになるための選択

夫婦間の不倫問題は、慰謝料請求や誓約書の作成といった法的な手続きが完了しても、それで全てが終わるわけではありません。むしろ、そこからが本当の再構築の始まりであり、精神的な苦痛と向き合う長い道のりが待っています。ミカさんの物語は、裏切りを乗り越え、新たな自分を見つけるための旅路であり、その姿は多くの人々に勇気を与えるでしょう。



