夫が職場の先輩にお金を貸していた。いつまで経っても帰ってこず、もう諦めるしかない？【ママリ】

夫が先輩に貸したお金が返ってこない…

旦那が先輩に貸したお金が返ってきません。とっても困ってるのですがどうすれば良いのでしょうか…

11月の終わり頃に旦那が会社の先輩から3万貸してくれと言われたらしく、旦那にお小遣いは月1万しか渡してないので家の貯金用口座からおろして貸してしまいました。私が仕事に行ってる間のことでした(´･_･`)

人に貸す余裕なんて全くないのに。でも仕事ではお世話になっている先輩だから断れなかったらしく。

それから給料日も2回、先月はボーナスだってもらってるはずなのに一向に返ってきません。勤務もなかなか合わないらしいのですが、会ってもこっちからは言いづらいらしくて言えないらしいです。

LINEでも何度か催促送ったんですが、毎回、奥さんにも迷惑かけて本当にごめん、絶対返すからの返事だけです。

その先輩はかなりのギャンブラーらしく他の人にもかなり借りてるみたいです。もう返ってくる気がしません….

こっちは家計に大迷惑してるのに本当に腹が立ちます。今すぐにでもうちまで持ってこいって感じです。

でも立場上私はそんなことも言えないし。何十万とかいう大金でなくてもうちにとって3万って大きいです。

まず貸してしまったこっちが悪いのもわかってますが…なのでキャッシュカードもクレジットも全ていつも私が持ち歩くようにしました。知らないうちにおろさないように。



貸してしまったお金は、もう、諦めるしかないんでしょうか。。



他にも、旦那が定期をなくしたり(更新したばかりで6ヶ月分約7万)いろいろ出費が重なりマイナスの月が続き、通帳もついに切りたくなかった額を切ってしまいました。通帳みるたび泣きそうになります…

お金の貸し借りはどんなに親しくてもトラブルの元になりますし、できるなら避けたいものですよね。この記事では、夫が貯金からお金をおろし職場の先輩に貸していたという投稿を紹介します。返してほしいと連絡しても「絶対返すから」と繰り返すだけでお金を返す素振りがないことにモヤモヤしているという投稿者さん。もう諦めるしかないのか悩んでいるそうです。

お世話になっている職場の先輩からのお願いを断ることができなかった夫の気持ちは理解できるものの、貯金用のお金に手を出してしまったのは許せない気持ちですよね。そして、いつまでも経ってもお金を返さない先輩には怒りしかないですね。金額の問題ではなく、信頼していたからこそ貸したのに裏切られ続けているということに対してのショックも大きいのではないかなと思います。



お金は人間関係を大きく変えてしまうものだと思います。どうしてもお金を返してほしいのであれば言い続けるべきですし、本人に言ってもどうにもならないのであれば上司や会社に相談するというのも一つだと思います。これを教訓に夫にはもうお金の貸し借りはやめてほしいですよね。

貸したお金にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

諦める必要はないですよσ(^_^;)



貸してしまった旦那さんに、

責任持って返してもらえるまで

連絡を取り続けてもらいましょう！



分割ででもいいから

返してくれと頼んでみるとか。。



3万円は十分大金です！



ちゃんと返してもらうようご主人に言いましょう！！

先輩との関係を考えると夫もなかなか強く言えないのかもしれませんが、夫にも貸した責任がありますよね。自分のお小遣いであれば返ってこなくても仕方ないと割り切れますが、家族のお金だとそうはいきません。毎月少額でも必ず返済することを先輩に約束させるのが夫の責任の果たし方なのかもしれませんね。



いざとなれば会社に相談すると伝えるのは効果がありそう。ギャンブルで他にも借金があるのだとしたら同じようにお金を貸している人が会社内にもいるかもしれません。被害者を増やさないためにも、そして返済してもらうためにも会社を巻き込むというのは良さそうですよね。

