小1の近所の子が勝手に冷蔵庫を開ける…「なんか食べる物ちょーだーい」にモヤモヤ【ママリ】

「なんか食べる物ちょーだーい」おねだりしてくる子ども

小学校１年生。

お友達のお家で勝手に冷蔵庫、冷凍庫を開けて、

「なんか食べる物ちょーだーい」

これって、あるあるですか？😂



近所の子でこういう子が何人かいるんですけど、１年生ならまだあるあるな話？ですか？

幼稚園のお友達には他人の家で冷蔵庫開ける子いないし、甥っ子や甥っ子のお友達とも遊ぶけどそういう子いなくて初めてで…

※我が子は年長さん



１人の子は、テーブルに出したお菓子ではなく、大袋に残っているキッチンに下げて片付けていたお菓子を勝手にとってポケットに入れてました…

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは近所の子が遊びに来た際に「家にあるお菓子をおねだりしてくる問題」に直面しています。いままでそういう子が遊びに来たことはなかったそうで、小学1年生ならあるあるなのでしょうか…。ママリに寄せられた声をご紹介します。

勝手に人の家の冷蔵庫や冷凍庫を開けるなんてしつけがなってないですよね。「そういうことはしたらだめだよ」と教えるところからしてあげなければならないのでしょうか。



お菓子も勝手にキッチンから取ってポケットに入れていたようですが、これでは盗みと同じですよね。

ママリに寄せられた声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

そんなことする子はいない

なしです！

「そんなことする子は1人もいない」というこちらのママ。その子が家で「やっていいこと・いけないこと」を教えてもらっていないのかもしれません…。

親が子に言い聞かせている

なしですね😂💦💦

お菓子勝手に取ってポケットinはもはやドロボウです...😭😭



我が子には、他所のお宅にお邪魔した時は

よそのお宅にお邪魔する時はわが子にしっかり「ドアや冷蔵庫は開けたらだめ」と言い聞かせるというこちらのママ。相手のおうちにご迷惑にならないよう、やってはいけないことはしっかり伝えてから遊びに行かせたいものですよね。

その子の性格によるのかも

勝手に開ける子はいます😅

勝手に開ける子もいると言うこちらのママ。その子の性格によるのかなと考えているようです。家に遊びに来て「おなかすいたー」と言われたら困ってしまいますよね。

よその家に行かせるときはダメなことを事前に話しておく

今回投稿者のママは、自宅に遊びに来る子どものしつけがなっていなくて困っていました。これはよくある問題なのだと思います。



わが子をよその家に遊びに行かせることもあるでしょう。そういうとき、わが子が迷惑をかけないように、日ごろからよその家でしてはいけないことを教えてあげる必要がありますね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）