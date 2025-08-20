似ていると思う「男性芸能人」ランキング！ 「JOY＆ユージ」を倍以上の票数で抑えた、圧倒的1位は？
All About ニュース編集部は8月1日に、全国の10〜70代の男女300人を対象に「似ている芸能人」に関するアンケート調査を実施。この記事では「似ていると思う男性芸能人のペア」ランキングを紹介します。
2位はJOYさんとユージさんでした。ハーフタレントとして活動する2人は、イベントで共演するなどそっくりなことで仕事を獲得しています。過去には、ユージさんが、生放送の番組にJOYさんの代役として出演したこともありました。
また、2025年2月には一緒に『ぽかぽか』（フジテレビ系）へ出演した際、2人のテロップが逆になり話題を集めたことも。2人は仲良しなことでも知られ、まさに「似ている男性芸能人ペア」の代表格だといえるでしょう。
回答者からは、「数年前まで同一人物だと思っていました」（30代女性／愛知県）、「2人がテレビに出始めたとき、似すぎて間違えたからです」（40代女性／沖縄県）、「ランダムで画像を並べられたらわからないと思う」（10代女性／鳥取県）などの意見が寄せられました。
また、2人が『東京フレンドパーク』（TBS系）にそろって出演した際は、似ていることから見分けがつかないと話題に。現在でもビジュアルがそっくりで、多くの票を集めて1位となりました。
回答者からは、「初めてテレビで中川大志を見た時に、福士蒼汰と間違えるほど似ていたため」（20代女性／鹿児島県）、「爽やか系の顔立ちで、特に目元や笑ったときの表情がそっくり」（30代女性／秋田県）、「最初見た時に同一人物かと思うほど似ていてびっくりしました」（30代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
2位：JOY＆ユージ／60票
1位：福士蒼汰＆中川大志／136票1位は福士蒼汰さんと中川大志さんでした。ともにイケメン俳優として大人気の2人は、似ていると常に話題を集めています。2015年には中川さんが福士さんとのツーショットをブログで披露し、「福士くんとは今年も似てるねって沢山言われました」とコメントしたことも。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)