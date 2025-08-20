巨人などで活躍した谷佳知さん（52）と、柔道女子48キロ級で五輪5大会連続メダリストの谷亮子さん（49）が夫婦そろって20日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎 転職したら人生○○だった件」（後7・00）に出演。2人の息子について語った。

03年に結婚した夫婦。05年誕生の長男・佳亮くん、09年誕生の次男・晃明くんがそれぞれアイスホッケーで日本一になったことを明かした。

亮子氏は「2人とも東京都代表で出させていただいて」と、長男が小6、次男が小2でそれぞれのカテゴリーで全国大会に優勝したと語った。「休みの度にあちこち主人と遠征に行って。主人も教えたいからってスケートを練習するようになるんです」と語ると、佳知氏も「現役を引退して、やっぱ子供のために何かやりたいなって」と初心者からスケートを始めたことも明かした。

さらに現在は2人とも野球に転向したことを告白。理由としてコロナ禍を挙げ「本格的にやるなら北米に行きたいねって話をしていて、移住も考えていた時に、そういう状況になってしまって。先も見えないし、今だったらまだ新しい競技をやってみるかなってことで、本人たちに聞いてみたら“野球を実はやってみたかった”みたいなことを」と転機を説明した。