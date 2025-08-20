中四国エリアの高校生が「志願したい大学」ランキング！ 2位「広島大学」、1位は？【2025年最新】
リクルートが運営する「リクルート進学総研」は、2025年4月1日〜5月6日の期間、全国の高校に通う2026年3月卒業予定者を対象に大学選びの動向に関する調査を実施。その結果を「進学ブランド力調査2025」として発表しました。
今回はその中から、中四国エリア（※）の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。
※鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の9県
【画像】10位までの全ランキング結果
現在は、総合科学部、文学部、法学部、医学部など12学部と4つの研究科を擁しています。東広島市にある広大な東広島キャンパスを中心に、霞、東千田の3つのキャンパスを構えています。
現在は、文学部、教育学部、法学部など10学部、7つの研究科を擁しており、津島、鹿田の2つのキャンパスを構え、多様な学問分野をカバーしています。
＜調査概要＞
「進学ブランド力調査2025」
調査期間：2025年4月1日〜5月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国の高校に通っている2026年3月卒業予定者（調査時 高校3年生）計20万人
調査エリア区分：関東甲信越、東海北陸、関西、北海道、東北、中四国、九州沖縄（計7エリア）
有効回答数：1万6850人
集計対象数：1万5140人（分析対象は有効回答のうち大学進学希望者）
(文:All About 編集部)
今回はその中から、中四国エリア（※）の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。
※鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の9県
2位：広島大学2位は広島大学でした。広島大学は、1874年に設立された白島学校を前身とする国立大学です。「平和を希求する精神」「新たなる知の創造」「豊かな人間性を培う教育」「地域社会・国際社会との共存」「絶えざる自己変革」の5つを理念としています。
現在は、総合科学部、文学部、法学部、医学部など12学部と4つの研究科を擁しています。東広島市にある広大な東広島キャンパスを中心に、霞、東千田の3つのキャンパスを構えています。
1位：岡山大学1位は岡山大学でした。岡山大学は、1870年に開設された岡山藩医学館を起源とし、1949年に設立された国立総合大学です。「高度な知の創成と的確な知の継承」を理念に、人類社会の持続的発展に貢献することを大学の目的としています。
現在は、文学部、教育学部、法学部など10学部、7つの研究科を擁しており、津島、鹿田の2つのキャンパスを構え、多様な学問分野をカバーしています。
＜調査概要＞
「進学ブランド力調査2025」
調査期間：2025年4月1日〜5月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国の高校に通っている2026年3月卒業予定者（調査時 高校3年生）計20万人
調査エリア区分：関東甲信越、東海北陸、関西、北海道、東北、中四国、九州沖縄（計7エリア）
有効回答数：1万6850人
集計対象数：1万5140人（分析対象は有効回答のうち大学進学希望者）
(文:All About 編集部)