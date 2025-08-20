TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦Ìë¡¢À¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÌë¶õ¤Ë¶¯¤¤¸÷¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JNN¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¡È²Ðµå¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Á¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤Î¤¦¸á¸å11»þ8Ê¬¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£»Ô³¹ÃÏ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¸÷¡£Ìë¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸÷¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¾å¶õ¤«¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸÷¤òÊü¤ÄÊªÂÎ¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£

Â³¤¤¤ÆµÜºê¸©¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤«¥¢¥Ë¥á¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

°¦É²¸©¡¦¾¾»³¶õ¹Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ìë¶õ¤¬¸÷¤ë¤è¤êÁ°¤ËÍî²¼¤·¤Æ¤¯¤ë²Ðµå¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹âÃÎ¸©¤Î³¤´ß¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£ÌëÌÀ¤±¤òÁá²ó¤·¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¡£

´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤¹¡£Èø¤ò°ú¤¤¤Æ²Ð¤Î¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ÎÐ¿§¤«¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¸÷¤ëÊªÂÎ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¢§ÌÀ¤ë¤¤Î®¤ìÀ±¡á²Ðµå¤«¡¢¢§ð¨ÀÐ¤«¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¯»ùÅç¸©¤äµÜºê¸©¤Î²­¹ç¤ËÍî²¼¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢ÊªÂÎ¤¬Íî¤Á¤¿·ÐÏ©¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£