Q. 「熱帯夜は寝ている間に死ぬ危険性もある」って本当ですか？Q. 「毎晩暑くて、なかなか寝つけません。一日中エアコンをつけっぱなしにしているのも体に悪そうなので、夜はなるべく切って、扇風機をタイマー設定して眠っています。
最近『熱帯夜は、若くても寝ている間に死んでしまう人もいる』と聞いて不安になりました。実際に小さな子どもや高齢者でなくても、そこまで危険なのでしょうか？」
A. 危険です。若くても、眠り方によっては命の危険を伴うことがありますまず、これだけの暑さですから、「エアコンを使わずに寝る」のは健康的とはいえません。室温が高い状態では深い眠りが妨げられ、疲労が取れにくくなります。特に、睡眠中は体温調節が難しくなるため、寝る前からエアコンを使って、寝室全体を26度以下、湿度は50％程度に保つことが大切です。
扇風機を使う場合にも注意が必要です。風が一部に当たり続けると、筋肉が冷えすぎてこむら返りや倦怠感を起こす原因になります。首振り機能などを活用し、風を体に直接当てずに、上手に空気を循環させるようにしましょう。
寝る前に十分な水分補給を行うことも大切です。睡眠中でも500ミリリットル以上の汗をかくことがあり、これにより体内の水分と塩分が失われます。脱水状態は軽く考えられがちですが、若くても命を落とすことがあります。
脱水によって、重度の熱中症や、心筋梗塞、脳卒中のリスクなどが高まるためです。寝る1時間前までに、コップ2杯分ほどの水分補給を忘れないようにしましょう。
十分な水分補給と、汗をかきすぎない快適な睡眠環境を作るだけでも、熱帯夜の死亡リスクを下げることができます。
▼坪田 聡プロフィール
日本を睡眠先進国にするため、正しい快眠習慣の普及に努める専門医。日本医師会、日本睡眠学会、日本コーチ協会所属。医師とビジネス・コーチという2つの仕事を活かし、医学・生理学と行動計画の両面から睡眠の質の向上に役立つ情報を発信している。
(文:坪田 聡（医師）)