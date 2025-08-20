Íè·î°Ê¹ß¤Î¿·ÊÆ²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤ë¡©ÀìÌç²È¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï ¥³¥áºî¤ê ²Á³Ê¤ª¤µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Íè·î¤«¤éÎ®ÄÌ¤¹¤ë¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÀ²È¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡¢·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Ê¤É¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¿·ÊÆ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¡©¡×ÀìÌç²È¤é5¿Í¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»î»»¤Ï
¤³¤ì¤«¤é¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¤ÏÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡Ö3737±ß¡×¡£
8·î4Æü¡Á10Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¡Ê5¥¥í¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é195±ßÁý¤¨¤Æ¡¢3737±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Á³Ê¤ÏÌÃÊÁÊÆ¤È¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡Û8·î4Æü¡Á8·î10Æü
¡Ê³ô¡ËKSP-SP¤¬Äó¶¡¤¹¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤ÆºîÀ®
¢§ÌÃÊÁÊÆ¡§4239±ß¡ÊÁ°½µ¡Ü37±ß¡Ë
¢§Ê¿¶Ñ¡§3737±ß¡ÊÁ°½µ¡Ü195±ß¡Ë
¢§¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡ÊÈ÷ÃßÊÆ´Þ¤à¡Ë¡§3190±ß¡ÊÁ°½µ¡Ü191±ß¡Ë
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿·ÊÆ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë½Ð²ó¤ë9·î°Ê¹ß¤ÎÃÍÆ°¤¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢JA¤«¤éÀ¸»º¼Ô¤ËÁ°Ê§¤¤¶â¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¡Ö³µ»»¶â¡×¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Î¤¿¤á¡¢¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ë»î»»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú9·î°Ê¹ß¤Î¿·ÊÆ¡Ê5¥¥í¡Ë¤Î²Á³Ê¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡ÛÀìÌç²È¤é¤Î»î»»
¢§ÇÀ¶ÈË¡¿Í¡Ö¥È¥¥¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Î¡¼¥Õ¡×¡¡ÆÁËÜ½¤°ì»á
¢ª4000±ß¡Á5000±ßÂæÁ°È¾
¡¦¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦¹â²¹¾ã³²¤¬¤¢¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë
¢§¾®ÃÓÀºÊÆÅ¹¡¡¾®ÃÓÍýÍº»á
¢ª3800±ß¡Á6000±ß
¡¦½ë¤µ¤«¤é¼ý³ÏÎÌ¸º
¡¦¤µ¤é¤Ë¼ý³Ï¤·¤Æ¤â60¥¥í¤Î¤¦¤Á2³ä¤Ï¤Ç¤¤¬°¤¯ÇÑ´þ¤Ë
¢§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ë¥µ¥ó¡¡È¬ÌÚ±É¼ùÅ¹Ä¹
¢ª4000±ß¡Á4500±ß
¡¦±ß°Â¤ä¿Í·ïÈñ¡¦Ç³ÎÁÈñ¤Î¾å¾º¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÀµÅö¤Ê¤ªÃÍÃÊ
¢§¸µÇÀ¿å´±Î½¡¡ÅìµþÂç³Ø¡¡ÎëÌÚÀë¹°¶µ¼ø
¢ª4000±ßÄ¶¤¨
¡¦ÉÔÂ´¶¤«¤é½¸²Ù¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸»º¼ÔÀßÄê¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ
¢§·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡²ÃÃ«·¾°ì»á
¢ª3000±ßÂæ¸åÈ¾
¡¦Áý»º¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÌÔ½ë¤ÇÀ¸°é¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¹À¤µ¤ó¡§
À¸»ºÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤äÍ¢Á÷Èñ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¡Ê¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¡Ë²¼¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤ÏÄã½êÆÀ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëµëÉÕ¶â¤ä¸ºÀÇ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¹ñ²ñ¤Ï¤º¤Ã¤È²ÆµÙ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È9·îÃæ¤âµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÆ°¤¤¬Æß¤¤¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ3000±ß¡Á6000±ß¤Þ¤Ç¡Ê»î»»²Á³Ê¤Î¡ËÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¥³¥á¤ÎÁý»º¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¹À¤µ¤ó¡§
¼ûÍ×¤È¶¡µë¤¬¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢Çã¤¤¤À¤á¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¶²¤é¤¯¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¯¥³¥á²Á³Ê¤ÎÉÔ°ÂÄê¡¡¡ÖºÆÀ¸Æó´üºî¡×¤ËAI¤ä¥É¥í¡¼¥ó³èÍÑ¤â
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢À¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æó´üºî¤äAI¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼êË¡¤Ç¡¢ÇÀ²È¤¬¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÆÀ¤ëÊýË¡¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇðÀ÷Ã«ÇÀ¾ì¡¡À÷Ã«ÌÐ ¼ÒÄ¹
¡ÖºÆÀ¸Æó´üºî¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ºÆÀ¸Æó´üºî¤È¤Ï1²óÌÜ¤Î¼ý³Ï¤ò¤·¤¿¸å¡¢Æ±¤¸³ô¤«¤éºÆ¤ÓÊæ¤ò¼Â¤é¤»¤Æ¡¢2²óÌÜ¤Î¼ý³Ï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¼ý³Ï¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤È¤¤¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ë¡©
ÇðÀ÷Ã«ÇÀ¾ì¡¡À÷Ã«ÌÐ ¼ÒÄ¹
¡Öº£²ó¡Ê1²óÌÜ¡Ë¤ÏÀè½µ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢2²óÌÜ¤Ï11·î¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê2²óÌÜ¤Î¼ý³Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë¿å¤Î´ÉÍý¤â¤¹¤ë¡¢ÈîÎÁ¤âÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Âç¤¤Ê¼Â¤Ë¤·¤Æ¿©ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×
Æ±¤¸Êæ¤«¤é2ÅÙ¼ý³Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥áºî¤ê¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡ÛÇÀ¶ÈË¡¿Í¡Ö¥È¥¥¥ê¡¼¥¢¥ó¥É¥Î¡¼¥Õ¡×
¢§ÅÄ¤ó¤Ü¤Î½¸Ìó
¡¦Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤ò½¸Ìó
¡¦Âç·¿µ¡³£¤ÇÀ¸»ºÀ¥¢¥Ã¥×
¢§´¥ÅÄÄ¾ÇÅ
¡¦ÆüËÜ¤Ç¿ô½½Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿µ»½Ñ
¡¦´¥¤¤¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÄ¾ÀÜÅÄ¿¢¤¨
¢§±ÒÀ±²èÁü¡ÜAI¤ò³èÍÑ
¡¦±ÒÀ±²èÁü¤«¤éÍÕ¿§¤ò²òÀÏ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤éÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤À¤±»¶ÉÛ
¡¦ÈîÎÁÂå10¡óÀáÌó
