¡Ö¤À¤¤¤Ö¥µ¥¤¥º´¶¤¬¡Ä¡×¡Ö¥À¥áÃË´¶¤¬¹¥¤¡×ÄÍËÜ¹â»Ëà42ºÐ¤Î¶á±Æá¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡Ö´ÓÏ½½Ð¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÉý¹¤¤Ìò¤¬¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¡×¤ÎÀ¼
¡¡±Ç²è¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Îà42ºÐ¤Î¶á±Æá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄµÁÆÁ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖTHE 3Ì¾ÍÍ¡Á¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÄÍËÜ¹â»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡3Æü¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ÖTHE3Ì¾ÍÍ¤¡¥½¥Ë¥Ã¥¯ 2025¡×¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£½Ð±é¤·¤¿¡¢ÄÍËÜ¡¢²¬ÅÄ¡¢¤½¤·¤Æº´Æ£Î´ÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·ÉñÂæÎ¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢ÄÍËÜ¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¡Ö°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤À¤¤¤Ö¥µ¥¤¥º´¶¤¬¡×¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¥À¥áÃË´¶¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Õ¤¯¤è¤«¤Ë¡×¡ÖÉý¹¤¤Ìò¤¬¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¡×¡Ö´ÓÏ½½Ð¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÍËÜ¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËTBS¥É¥é¥Þ¡Ö¿¦°÷¼¼¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£00Ç¯¤Î±Ç²è½é½Ð±éºî¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡×¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£02Ç¯¤Ë¤Ï²¬ÅÄ¡¢º´Æ£¤â½Ð±é¤·¤¿¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ºî¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£