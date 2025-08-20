好き＆行ってみたい「福岡県の森林浴スポット」ランキング！ 「英彦山」を倍以上の票数で抑えた1位は？
木々のざわめき、鳥のさえずり。心癒される森林浴スポットで、日々の喧騒（けんそう）を忘れてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年8月12〜14日の期間、全国20〜60代の男女209人を対象に、「森林浴スポット（九州地方・沖縄）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい福岡県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「一度行ったがロープウェイがあり楽しい景色がよく涼しい」（40代女性／佐賀県）、「英彦山神宮に一度参拝したいため」（40代女性／宮崎県）、「英彦山は自然豊かで四季折々の美しい景色を楽しめるため選びました。歴史的な寺社や参道が整備されており、散策しながら森林浴ができるのが魅力です。標高もあり、空気が澄んでいてリフレッシュ効果が高いと感じます。登山道は初心者から上級者まで楽しめるルートが多く、体力に応じて選べるのも嬉しいポイントです。都会の喧騒を離れ、心身ともにリラックスできる場所だと思います」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「見た目の迫力と滝付近に着いたときの涼しさ、さわやかな空気が好き」（30代男性／東京都）、「何度も行っている好きなスポットです。滝のまわりは夏でもとても涼しく、マイナスイオンを感じます。ヤマメ釣りや流しそうめんも美味しかったです」（30代女性／福岡県）、「ドライブがてらに行きやすい。マイナスイオンでリフレッシュできる。近くにあるかき氷のお店に行くのが毎年の楽しみ」（40代女性／熊本県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：英彦山／32票福岡県と大分県の県境にそびえる英彦山は、古くから山岳信仰の聖地として知られ、荘厳な空気が漂う山。標高約1200m弱ながら、登山道には原生林や苔むした石段が続き、歩くごとに森の息づかいが感じられる特別な空間です。春には新緑、秋には紅葉と、季節ごとに彩りを変える風景が迎えてくれ、森林浴を目的に訪れる人も少なくありません。登山初心者からベテランまで多くの人々に愛され続ける、心を整える山です。
1位：白糸の滝（糸島市）／75票福岡市内から車で1時間ほど、気軽に訪れられる自然のオアシスとして人気の白糸の滝。糸島市の山あいにひっそりとたたずむこの滝は、高さ約24mから流れ落ちる清らかな水と、滝を囲む緑が生み出す景観が魅力です。夏場は涼を求める人々でにぎわい、滝のしぶきに包まれながらの森林浴はまさにぜいたくそのもの。周辺には遊歩道や水遊びができるエリアも整備されており、家族連れやカップル、1人旅でも楽しめる、福岡屈指の癒やしスポットです。
