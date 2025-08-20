戦争を伝える貴重な資料です。伊那市で行われていた太平洋戦争の遺構の発掘調査が終わり、20日、住民などに対して現地説明会が開かれました。



伊那市上の原地区の一角に20日、発掘調査の結果を聞き入る地元住民の姿がありました。



「何かなと思ったときに、扉をしまうときのガイドレール。その扉がちょうど収まるように溝をつけて…」



JR伊那市駅から直線で1キロ。ここはかつて旧陸軍の「伊那飛行場」があった場所です。南北におよそ1.3キロ。総面積150ヘクタールに滑走路と飛行機の格納庫などが並んでいました。





1943年＝昭和18年から建設が始まり、パイロットを養成する飛行学校の分校として設立された伊那飛行場は、終戦後にアメリカに接収され、徐々に農地や住宅に姿を変えていきました。今回の調査では格納庫の基礎部分が発掘され、地表からおよそ2メートル地下まで基礎の柱が埋まっていたこと、格納庫の扉をしまう「戸袋」の痕跡などが見つかりました。戸袋には4本のレールがあり、扉は片側4枚、合わせて8枚の引き戸であったと推測されるということです。戦後80年の今、戦争を伝える重要な資料となるこれらの遺構ですが、この場所に今後新たな県道の建設が決まっていて、地元住民が遺構の移設・保存を市に求めています。伊那市教育委員会 文化財係熊木奈美さん「当時の証言ができる方はほとんどいなくなっている状況で、ものから歴史を伝え行くようなことも重要になると思う。伊那にも飛行場があったという事実をどうにかして伝えていきたい」市教育委員会は今回の調査結果を参考に移設を検討したいとしています。