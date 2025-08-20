à´ñÀ×á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡õÆ£°æÉ÷¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÆ·¤òÊÄ¤¸¤Æº²´¶¤¸¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤Î?¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¶¦±é°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¡×
¡¡ÍèÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÈÆ£°æÉ÷¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBillie¤ÎºÇ¿·¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØHIT ME HARD AND SOFT TOUR¡Ù¤Î2ÆüÌÜ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÆ£°æÉ÷¡£Èà¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍèÆü¸ø±é2ÆüÌÜ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Æ£°æÉ÷¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÍÎ³Ú¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¤ò¸º¤é¤·¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤òÅ°Äì¤·¤¿¸½¾ì¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é´Ä¶ÊÝ¸î¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Billie¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£²»³Ú¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ØÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤ÁªÂò¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÈà½÷¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÁ´ÂÎ¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÍýÇ°¤ò¶¦Í¤¹¤ëÆ£°æÉ÷¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¶¦±é°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¡£²»³Ú¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Îµë¿å¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë»ý»²¤Î¿ä¾©¡¢¸ÅÃå¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¤ÎÃåÍÑ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ¥¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¡ÖÆ·¤òÊÄ¤¸¤Æº²´¶¤¸¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤Î?¡×¡Ö²»³Ú¤È»×ÁÛ¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤Ç¤·¤¿!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£