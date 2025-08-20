「名店級の味わいです…！」【成城石井】中の人に聞いた「冷やし麺ランキング」TOP3を実食レビュー
ちょっと良いものがほしいとき、立ち寄りたくなる「成城石井」。今回は「成城石井」の広報ご担当者から伺った、2025年6月〜7月集計の最新 「冷やし麺ランキング」のTOP3をご紹介します。たくさんの麺類の中から選ぶ際の参考にしてみてください。
第3位は、「成城石井自家製 紀州産梅と大葉の和風ジュレカッペリーニ」539円（税込）。成城石井オリジナルの出汁が効いた和風ジュレに、紀州産の梅肉と大葉を合わせた和風カッペリーニです。トッピングにはトマト、タマネギ、水菜も加えられており、野菜もたっぷりとれます。
フレッシュで甘みのあるトマトに、大葉と梅が合わさることで、さっぱりとした味わいに仕上がっています。細いカッペリーニは食べやすく、暑い日でもさらりといただけます。
出汁が香るジュレには梅の酸味が効いて、しっかりしたお味。鶏肉も入っていることで満足感もあり、ランチにもおすすめです。
第2位は、「成城石井自家製 甘辛肉味噌の冷やしジャージャー麺（自家製麺使用）」 647円（税込）です。こちらは「成城石井」オリジナルの自家製麺が使用され、甜麺醤や豆板醤を使ったしょうゆベースの肉味噌、ゆで卵、ネギなどの具材がトッピングされています。
食べてみると、肉味噌がたっぷり入っていてボリューム満点！ お肉に加え、筍や椎茸も入っているため、うまみと食感がプラスされています。濃厚でほのかな甘みと辛さが感じられる肉味噌と、コシのある自家製ストレート麺がよく絡み、食べ応えも抜群です。
栄えある第1位は、「成城石井自家製 モッツァレラの冷製トマトクリームカッペリーニ」539円（税込）です。冷製のカッペリーニに、花椒が効いた甘酢漬けトマトとアンチョビをクリームベースで合わせて楽しめます。
食べてみると、トマトの甘みとチーズのコクが相まって絶妙なバランス。クリームベースでありながら、アンチョビやオイスターソースが加わることで味わい深さがあり、まるでレストランでいただいているようなクオリティーです。ひんやりとクリーミーな上品な味わいを堪能できます。
成城石井には、夏に食べたくなる冷やし麺が豊富にそろっています。今回ご紹介した商品が気になった方は、ぜひチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
