齊藤なぎさイメモ♡新作カラコン「Chapun」から回らない水光レンズ登場

可愛さを一瞬で終わらせたくない──そんな願いから誕生したカラコンブランド『Chapun（シャプン）』に、新たな魔法がかかりました。齊藤なぎささんがイメージモデルを務める同ブランドから、回らない太フチ水光レンズ「ときとめブラウン」「ときとめグレー」が新発売。瞳の中でデザインがずれず、理想の輝きをピタッとキープできる特別な2カラーが、日常をさらに甘く、ときめく瞬間を長く彩ります♡

回らない魔法の“ときとめ”レンズ

従来の水光レンズは瞬きのたびに回転し、デザインが乱れてしまうことも。今回登場した「ときとめシリーズ」では、独自の「Fixing lens（フィキシングレンズ）※」を採用。

レンズ上部を薄く、下部を厚めにした重心設計により、瞳の中で安定。常に同じ位置で輝きをキープできるので、自然でかわいい仕上がりが続きます。装用感にもこだわり、かわいさと快適さを両立させました。

※回らないレンズ仕様の為通常レンズとは装用感が異なります。必要に応じて眼科医に相談や目を休めてご使用ください。

※レンズの装用感・固定にかかる時間には個人差があります。

新色「ときとめブラウン＆グレー」

新色は王道の2カラー。「ときとめブラウン」はぽってり黒太フチと甘あまなブラウンが溶け込み、あまく輝く瞳を演出♡

一方「ときとめグレー」はうるっと光るしずくグレーと極太フチで、ミステリアスな印象を叶えます。

どちらもDIA14.5mm、着色直径14.0mmで、価格は1,815円（税込・10枚入り）。日常に甘さや透明感をプラスしたい方にぴったりの新定番です。

既存カラーも要チェック！

『Chapun』シリーズには、盛れ感たっぷりの既存カラーも展開中。人気No.1「ずるモテベージュ」（DIA15.0mm/着色直径14.5mm）は太フチ×ベージュで視線を奪うレンズ。

ほかにも、くっきり細フチ×ブラウンの「きらゆめブラウン」（DIA14.5mm/着色直径14.0mm）、透明感の「いとおしブラック」（DIA15.0mm/着色直径14.1mm）、大人っぽく抜け感を演出する「ぬけがけグレージュ」（DIA14.5mm/着色直径13.8mm）をラインナップ。

全6色が揃います。

締めの文章「瞳に魔法をかける新定番♡」

『Chapun』のカラコンは、価格1,815円（税込・10枚入り）で、全6色展開。

レンズはBC8.6/8.7mm、UVカット機能付き、含水率58％、使用期間は1日交換。度数は±0.00Dから-8.00Dまで幅広く対応しています。可愛い瞬間を少しでも長く──。

瞳に魔法をかけて、特別な“とき”をキープしてくれる『Chapun』の新色。ぜひあなたの日常にも、この“ときとめ”レンズで甘くピタッとした輝きをプラスしてみてください♪