NEXCO東日本新潟支社は19日、お盆期間中の高速道路の交通状況（速報）を発表しました。



それによりますと、8月7日（木）から17日（日）までの11日間、新潟支社管内の各高速道路からピックアップした11区間の平均交通量は2万3200台で、前の年と比べ1.3％の減少でした。



交通量は下り線は8月9日（土）、上り線は8月16日（土）が最大になりましたが、5キロ以上の渋滞は0回と発表されました。



渋滞予測が出されていたが、結果「ゼロ」

NEXCO新潟支社ではお盆休み前に渋滞予測を出していました。



いずれも北陸自動車道の上り線で、8月15日（金）の午前9時から午後3時にかけて中之島見附インター付近を先頭に最大5キロ、8月17日（日）の午後3時から午後6時にかけて三条燕インター付近を先頭に最大5キロの渋滞が予測されるとして分散利用を呼びかけていました。



今回、NEXCO東日本の田辺臣人・新潟支社渋滞予報士にお聞きしたところ、19日の発表の通り5キロ以上の渋滞は0回だった上、1キロ以上の渋滞ですら発生しなかったということです。



お盆休み前半は“悪天候”

NEXCO新潟支社によりますと、全体として交通量が多くなかった要因について、お盆休み前半の「悪天候」を挙げ、出かける人が減少したのではとみています。



この時の新潟県内は、前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定となり、新潟市東区で24時間降水量が8月の観測史上最大となる128ミリ の雨が降ったり、佐渡市に土砂災害警戒情報が発表されるなどしました。



お盆休み後半は交通量が去年上回るも

一方、県内11区間の日別交通量をみると、お盆休み期間の後半は、下り線、上り線ともほとんどが去年を上回っています（グラフの赤い線が今年分）。



NEXCO新潟支社では「後半の交通量は増えたが渋滞するほどではなかった。また、事前の呼びかけもあって分散利用のご協力をいただけたのでは」としています。



今後も“連休”で渋滞が見込まれる際は、分散利用を呼びかけていきたいとしています。



なお、前年（2024年）のお盆期間では、最大5キロの渋滞が2回発生するとの予測が発表され、交通事故に伴う10キロの渋滞が1回発生しています。