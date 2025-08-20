東京・府中市で『ちはやふる』イベント開催へ！ シールラリー＆コラボカフェを実施
漫画『ちはやふる』とコラボレーションした企画「ちはやふるin府中 集めて 貼って 飾れる −府中めぐり−」と「ちはやふるカフェin府中」が、8月29日（金）〜10月31日（金）の期間、作品の舞台の1つである東京・府中市で開催される。
【写真】ファン必見！ コラボカフェの提供メニュー
■作者描き下ろしイラストを使用
今回開催される「ちはやふるin府中 集めて 貼って 飾れる −府中めぐり−」は、市内3ヵ所をめぐり、作者描き下ろしイラストを使用したフレークシールを集める無料のシールラリー。
参加者は、観光情報センター、片町文化センター、「183 FUCHU FAN ZONE」でクリアカードを入手し、市の施設などで配布するリーフレット内のマップを参考に各スポットをめぐり、シール（全3種）を集めて楽しむことができる。
また、全種類のシールをクリアカードに貼り、観光情報センターでアンケートに協力すると、数量限定のオリジナル台紙とスタンドがもらえる。加えて、特定の条件を達成でオリジナルモクリルスタンドが当たる抽選にも応募可能だ。
さらに、同日よりコラボカフェ「ちはやふるカフェin府中」も「183 FUCHU FAN ZONE」で開催。期間中はフォトスポットの設置や複製原画の店内装飾のほか、オリジナルメニューの提供や注文特典の配布などが行われる。
【写真】ファン必見！ コラボカフェの提供メニュー
■作者描き下ろしイラストを使用
今回開催される「ちはやふるin府中 集めて 貼って 飾れる −府中めぐり−」は、市内3ヵ所をめぐり、作者描き下ろしイラストを使用したフレークシールを集める無料のシールラリー。
また、全種類のシールをクリアカードに貼り、観光情報センターでアンケートに協力すると、数量限定のオリジナル台紙とスタンドがもらえる。加えて、特定の条件を達成でオリジナルモクリルスタンドが当たる抽選にも応募可能だ。
さらに、同日よりコラボカフェ「ちはやふるカフェin府中」も「183 FUCHU FAN ZONE」で開催。期間中はフォトスポットの設置や複製原画の店内装飾のほか、オリジナルメニューの提供や注文特典の配布などが行われる。