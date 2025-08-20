第１０７回全国高校野球選手権大会の神奈川代表で出場し、１９日の準々決勝で敗れた横浜が２０日、滞在していた大阪市内のホテルから横浜への帰路についた。県岐阜商との一戦は白熱した歴史的名勝負となったが、延長１１回タイブレークの末に７―８でサヨナラ負け。夏が終わった。

＊ ＊ ＊

最速１５２キロを誇る２年生右腕・織田翔希が、新チームへの意気込みを明かした。

「チームの核、中心にならないといけないと分かっている。さらに、今のチームでいう阿部葉太さん、（奥村）頼人さんのように『この人がいないと』という存在になりたいと思います」

２年夏の甲子園は２完封という偉業を成し遂げたが、８強で幕を閉じた。「その経験ができたのも、３年生のおかげだと思っているので、感謝しかありません。この経験は言葉では表せないもの。本当に素晴らしい経験ができたと思っています」と振り返った。

３年生からは「この１年半、本当にありがとう」「しっかりチームを引っ張って、優勝に導いてくれ」とメッセージが寄せられた。これからは最上級生としてチームを牽引する。

「秋は１００％で勝ちに行って、神宮もとって、春のセンバツに全員で優勝旗を返しに来られたらいいなと強く思います」と織田。激戦区・神奈川で成長を遂げ、再び聖地へ戻ってくる。