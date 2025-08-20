東京都は、脱炭素社会とエネルギーの安定確保に向けた取り組みを進めていて、2035年までに、都内に太陽光発電設備を350万kW設置するという目標を掲げています。小池知事は20日夜、ペロブスカイトと呼ばれる次世代型太陽電池を視察しました。

都によりますと、ペロブスカイト太陽電池は、薄く、軽く、曲がるという特徴があることから、重いものに耐えられない屋根など、これまでの太陽電池では設置が難しい場所への導入が期待できるといいます。

また、主な原料であるヨウ素は世界産出量のおよそ30％が日本国内産であるほか、国内企業が製品化を進めているということで、安定供給できるということです。

東京・渋谷区にある東京体育館周辺に新たに設置されたペロブスカイト太陽電池は、庭園灯として活用されています。

視察した小池知事は、国内でエネルギーを確保できない現状に対して、再生エネルギーでどう克服していくかが大きな課題とした上で、「ゲームチェンジャーになり得る」と期待の声を寄せました。

都は、ペロブスカイト太陽電池を親しみやすい名前にすることで普及拡大につなげようと、先月、名前を決める選挙をおこないました。都民らによるおよそ1万5000票の結果、「Airソーラー」という名前に決定しました。