¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û£Í£Á£Ï¤¬£±£°¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¤Ç¼ê¹Ó¤Ê½ËÊ¡¼õ¤±¤ë¡Ö£²£°Ç¯¸å¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô£²£°Æü¤Î¾åÌîÂç²ñ¤Ç¡¢£Í£Á£Ï¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯»î¹ç£ö£ï£ì¡¥£²¡×¤ËÎ×¤ß¡¢£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¡Ê£µ£±¡Ë¡¢ÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¡Ê£´£¸¡Ë¡¢¾´¿Í¡Ê£³£¸¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ë¥¦¥§¥¢¥Õ¥©¡¼¥ë£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏºÇ½é¤³¤½¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢£Í£Á£Ï¤¬¡Ö²¶¤Î£±£°¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¡¢¥¨¥Ë¥¦¥§¥¢¥Õ¥©¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ó»È¤ï¤Í¤¨¤«¤é¤«¤¿¤·¤Á¤Þ¤¨¡ª¡×¤È¥ê¥ó¥°¤ÎÅ±µî¤ò»Ø¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ£Ä£Ê¡¢²Æ¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤ò¤«¤±¤í¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¤ªÁ°¤é¡¢¼ò¤ò°û¤á¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¾ì³°Àï¤ËÆÍÆþ¡££Í£Á£Ï¤Ï´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò¤¢¤ª¤ê¤Ê¤¬¤é£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¤È¥Á¥ç¥Ã¥×¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥ê¥ó¥°¤ÏËÜÅö¤ËÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¡¢¥Þ¥Ã¥È¤¬³°¤µ¤ìÌÚ¤ÎÈÄ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Àï¤¤¤ÏÇËÅ·¹Ó¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢£Í£Á£Ï¤¬ÅÜ¤ì¤ë¹âÌÚ»°»ÍÏº¼ÒÄ¹¤«¤é¥¹¥¿¥Ê¡¼¤Ç¤ª»ÅÃÖ¤¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ï£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¤ÎÁóËâÅá¡¢¾´¿Í¤Î¥â¥¢¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥Î¤ÎÃË¿§¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈÉ¬»¦µ»¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤«¤é¡¢£³¿Í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¤µ¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó£³¿Í¤«¤é¡Ö£±£°¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿£Í£Á£Ï¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÃÄÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡ª¡¡µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é£²£¸ºÐ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¤âÂ©»Ò¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÂ©»Ò¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°Ç¯¸å¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£