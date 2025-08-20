KOÉé¤±Áª¼ê90Æü¤Î´Ö³Ö¸·¼é¤Ø¡¡JBC¤Ëµ¬ÄêÊÑ¹¹¤òÍ×ÀÁ
¡¡»î¹ç¸å¤Ë³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼2¿Í¤Î»àµî¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥à²ñÄ¹¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤¬20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢KO¤«TKOÉé¤±¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¼¡Àï¤Þ¤ÇÉ¬¤º90Æü¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤Ëµ¬ÄêÊÑ¹¹¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡£
¡¡JBC¤Î¸½¹Ôµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢KO¡¢TKOÉé¤±¤ÎÁª¼ê¤Ï¼¡Àï¤Þ¤Ç¡Ö¸¶Â§¡¢»î¹ç½ªÎ»¤ÎÍâÆü¤«¤é90Æü¤ò·Ð²á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢JBC¤Î°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢µö²Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð60Æü¤Ç½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¥×¥í¶¨²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¹àÌÜ¤ÎÇÑ»ß¤È¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ï¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º90Æü¤Î´Ö³Ö¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¡£