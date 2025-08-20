●山口市内は 今年の猛暑日がすでに35日…観測史上2番目の多さに

●猛暑は現在進行形…引き続き健康第一の生活を

●あす21日(木)も天気不安定 急な雨雲発達に注意

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





山口市内において、今年、最高気温35度以上の猛暑日となった日に印をつけたカレンダーをご覧ください。

今年は、ほぼ2か月前の6月半ばに早くも今年最初の猛暑日を観測。そして、史上最も早い梅雨明けとともに、猛烈な暑さの連続の日々となり、途中、猛暑日が途切れた時期もありましたが、先週、お盆の頃から、きょう20日(水)まで1週間連続猛暑日となっています。





そして、今年の猛暑日の日数はすでに35日を数え、ひと月以上の期間が猛暑日に…これは観測史上2番目の多さとなっています。

ここまでは何とか健康に過ごせてきた、という方も、知らず知らず、身体に疲れが溜まっていないでしょうか。猛暑はまだまだ現在進行形で、今後も週末にかけて、そして来週も、体力を奪う暑さが続く見通しです。

まずは健康第一を最優先に一日一日を過ごす心構えを高めて頂きたいと思います。





その猛暑をもたらす夏の高気圧が西、東日本に張り出し続けています。ただし九州の西に熱帯低気圧がある影響で、西日本は県内も含め、所々で湿った空気流入により、急に雨雲が湧きあがりやすい不安定な空模様が続いています。





この熱帯低気圧は徐々に衰弱しながらも、あす21日(木)も九州の西に止まる見込みで、県内は晴れ間も十分ある一方で、気まぐれに雨雲が湧きあがる不安定な空模様に、引き続き、注意が必要です。



今週末に向けては、雨雲が湧きあがるエリアはほんの一部に絞られていき、いっそう太陽のギラギラ感が増す日々となっていきそうです。





あす21日(木)も晴れ間がある一方で、朝から夕方まで急な雨雲発達の可能性もある、不安定な空模様が続くでしょう。気温は、朝から25～26度、日中は33～34度くらいで、空気に湿気が多く、厳しい蒸し暑さが続きます。







あす21日(木)も「熱中症警戒アラート」が県内に出ています。湿気たっぷりの空気で汗をかいても乾きにくいことで、身体に熱がこもりやすく、熱中症の危険度が一段と高まるおそれがあります。





この先しばらくは毎日、ギラギラ太陽が主役の空。週末にかけては、にわか雨の範囲は狭まっていき、そのぶん、いっそう猛烈な暑さとなっていきそうです。来週も、にわか雨は多少あっても、基本的には夏空、猛暑の日々がまだまだ止まる兆しがありません。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）