⻲梨和也が本日8月20日にデジタルシングル「The truth」とデジタルアルバム『Kame Best』をリリース。新曲「The truth」のMVも公開された。

◆「The truth」MV

新曲「The truth」は、今年4月で番組スタートから15周年を迎えた日本テレビ系『Going! Sports&News』15周年テーマソング。さらに今年も⻲梨がプレゼンターを務める日本テレビ系プロ野球中継『DRAMATIC BASEBALL2025』イメージソングでもある。壮大なロックサウンドをベースに、 新たな1歩を踏み出した⻲梨自身の心境も歌詞に込められたエールソングで、4月からの⻲梨ソロ活動開始後、初の新曲リリースとなる1曲だ。

「時間」や「時の流れ」がテーマのMVに象徴として登場するのは1つの「時計」。 時計が映し出す時間とともに「過去」「現在」「未来」3つのシチュエーションが登場し、それぞれのシチュエーションのキャラクターを⻲梨が演じる。

歌詞とシンクロするようなシチュエーション＆演出の変化や、時間の交錯(過去 と現在の対峙)、そしてMV終盤には過去→現在→未来と、瞳に過去の自分を映し出しながら一気に時間が連鎖して未来に向かって歩んでいく様子などが描かれる。

MVは冒頭から「正方形」の画角で始まるが、MV終盤、過去→現在→未来へと繋がっていくシー ンで画角も一気に16:9に開いていくという1つのMVの中で画角が切り替わる珍しい試みとなっており、 未来へと繋がっていくイメージが「画角」からも象徴的に表現されている。