＜THE BACK HORN presents 後角祭 -koukakusai-＞

[日程／時間／会場]

・11月29日(土) OPEN 17:15 ／ START 18:00 福島・郡⼭HIP SHOT JAPAN【ワンマン公演】

・11月30日(日) OPEN 17:15 ／ START 18:00 福島・郡⼭HIP SHOT JAPAN【w/ a flood of circle】

[銀河遊牧民先行(年額会員+月額会員)]

受付期間：8/16(土)20:00〜8/24(日)23:59

枚数制限：1公演につき2枚まで(複数公演申込可)

https://tixplus.jp/feature/thebackhorn_koukakusai25/

[一般発売日]

10/25(土)10:00〜

[チケット代]

・スタンディング 通常チケット \6,000

※公演当⽇、4歳以上18歳以下の⽅は会場にて⾝分証提⽰で\2,000キャッシュバックします。

※⾝分証は、コピー及び、写真データは不可となります。有効期限内の現物をご持参ください。

※キャッシュバックは公演当⽇のみ、会場に来場された⽅に限ります。