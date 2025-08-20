THE BACK HORN、自主企画＜THE BACK HORN presents後角祭 -koukakusai-＞2Days開催
結成27周年を迎えるTHE BACK HORNが、自主企画イベント＜THE BACK HORN presents 後角祭 -koukakusai-＞を開催することを発表した。
公演は11月29日（土）、30日（日）の2日間にわたり、福島県郡山市にて行われる。
福島県は、これまでツアーやフェスで幾度となく訪れてきた地であり、菅波栄純（G）、松田晋二（Dr）の出身地でもある。ファンにとっても馴染み深いこの地で、バンドと地域との強い絆を感じられる特別な2日間となる。
初日となる11月29日（土）は、THE BACK HORNによるワンマンライブ、翌30日（日）は、盟友・a flood of circleをゲストに迎えた対バン形式でのライブが予定されている。
THE BACK HORN CLUB-銀河遊牧民限定でチケット先行が本日からスタートしている。
＜THE BACK HORN presents 後角祭 -koukakusai-＞
[日程／時間／会場]
・11月29日(土) OPEN 17:15 ／ START 18:00 福島・郡⼭HIP SHOT JAPAN【ワンマン公演】
・11月30日(日) OPEN 17:15 ／ START 18:00 福島・郡⼭HIP SHOT JAPAN【w/ a flood of circle】
[銀河遊牧民先行(年額会員+月額会員)]
受付期間：8/16(土)20:00〜8/24(日)23:59
枚数制限：1公演につき2枚まで(複数公演申込可)
https://tixplus.jp/feature/thebackhorn_koukakusai25/
[一般発売日]
10/25(土)10:00〜
[チケット代]
・スタンディング 通常チケット \6,000
※公演当⽇、4歳以上18歳以下の⽅は会場にて⾝分証提⽰で\2,000キャッシュバックします。
※⾝分証は、コピー及び、写真データは不可となります。有効期限内の現物をご持参ください。
※キャッシュバックは公演当⽇のみ、会場に来場された⽅に限ります。
＜THE BACK HORN「KYO-MEI対バンツアー」〜共鳴破天の夜〜其の二＞
[日程／時間／会場]
・10月24日(金) OPEN 18:15 ／ START 19:00 大阪・梅田CLUB QUATTRO【w/バックドロップシンデレラ】
・10月26日(日) OPEN 17:15 ／ START 18:00 広島・広島CLUB QUATTRO【w/アルカラ】
・11月3日(月祝) OPEN 17:15 ／ START 18:00 渋谷・渋谷CLUB QUATTRO【w/SHE’S】
・11月15日(土) OPEN 17:15 ／ START 18:00 愛知・名古屋CLUB QUATTRO【w/cinema staff】
[一般発売日]
9/6(土)10:00〜
[チケット代]
・スタンディング 通常チケット \6,000
※公演当⽇、4歳以上18歳以下の⽅は会場にて⾝分証提⽰で\2,000キャッシュバックします。
※⾝分証は、コピー及び、写真データは不可となります。有効期限内の現物をご持参ください。
※キャッシュバックは公演当⽇のみ、会場に来場された⽅に限ります。
