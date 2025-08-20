戦後80年、今回は、太平洋戦争で「軍神」と呼ばれた鹿児島出身の横山正治中尉です。世間の目の変化を受け、複雑な思いを抱える親族。そして、時代にとらわれず、事実を語り継ぎたいと願う研究者を取材しました。

昭和14年ごろに撮られた家族写真。中央に写るのは旧日本海軍の横山正治中尉です。鹿児島県出身で、真珠湾攻撃に参加し、戦死。22歳でした。

横山中尉の兄の息子でおいにあたる横山正照さん（81）。鹿児島市に暮らしています。

（横山中尉のおい 横山正照さん・81）「60年くらい前の話だが、墓を掃除していたところ、ある小学校の先生が児童を7、8人引率して、社会勉強のためと墓を訪れてくれたことが何度かあった」

大正8年、鹿児島市下荒田町で生まれた横山中尉。鹿児島二中、現在の甲南高校を卒業後、17歳で海軍に入りました。

昭和16年12月8日、日本軍が、ハワイの真珠湾を攻撃し、太平洋戦争が始まりました。戦闘機による攻撃などで敵戦艦5隻が沈没、アメリカ太平洋艦隊に壊滅的な打撃を与えました。

横山中尉が乗り込んだ特殊潜航艇です。長さ24メートルで乗員は2人。魚雷が2本搭載されていました。

横山中尉ら10人が乗り込んだ5隻は真珠湾から18キロ付近で潜水艦から発進。湾内へ侵入し敵艦を攻撃、その後潜水艦へ戻る作戦でしたが、1隻も帰ってきませんでした。

戦後、国がまとめた資料では次のように記されています。『特殊潜航艇による攻撃は、物的戦果は収められなかったが、海軍部内に特攻的精神を盛り上げた効果は大きい。』

大本営は3か月後、1人が捕虜になった事実を隠し、横山中尉ら戦死した9人について『九軍神』と発表しました。

（横山中尉のおい 横山正照さん・81）「家の前を通る人たちは、表札に最敬礼をしていたそうだ」

当時、「鹿児島県教育会」が出版した本です。『九軍神の中に、わが郷土出身の海軍少佐横山正治氏がいたことは、伝統に輝く武の国・鹿児島の県民を感激の絶頂に達せしめた。』

（横山中尉のおい 横山正照さん・81）

「横山家から誇れるような人材がいたことについては、私自身も尊敬している。敗戦でなければ、さらにみんなから高い評価を受けたであろう」

「敗戦後は罪を犯した犯罪人のように（文献などで）非難されていたのが、私としては心残りがする」

横山中尉の10歳上の兄、正照さんの父・正利さんです。戦後、弟のことを家族に話すことは一切なかったといいます。

（横山中尉のおい 横山正照さん・81）「なぜか不思議と教えてはくれなかった。世の中が（軍神に）批判的な部分がなきにしもあらずだったので、父は他言しなかったのではないか。戦争はあってはならない、戦争によるヒーローは不要」

戦後80年の今年、黎明館で開かれた企画展です。横山正治中尉に関する資料が初めて公開されました。

（県歴史・美術センター黎明館 坂口洋幸学芸員）「鹿児島の人物が真珠湾の攻撃に関わっていたことを県民にも知ってもらいたくて展示した」

開戦時は軍神とたたえられたものの戦後は一転、批判的な意見もあったと言われ、時代によって評価が変化していった横山中尉。

元中学校教諭で学芸員の坂口洋幸さんは、「史実をきちんと後世に伝えたい」と、先月、横山中尉の母校・甲南高校を訪れました。

（県歴史・美術センター黎明館 坂口洋幸学芸員）「歴史認識をそのまま子どもたちに伝えてしまうと、先生の影響はすごく大きい。いろんな考えや見方を持ってもらいたい」

講話では史料を使いながら、先輩が、あの戦争で命を落した事実を伝えました。

（講話の様子）

「海軍兵学校に進むのはエリート中のエリート。難関大学に進むようなイメージ」「戦時下の史料は平和の大切さを、私たちに問いかけてくれる。戦争がどうやって起きて、平和の維持に何が必要か考えるきっかけにしてほしい」

（高校3年生）「昔は軍神と、すごくあがめられていたが、思えば普通に学校に通っていた学生だったんだ」

（高校2年生）「もし横山さんが今の時代に生きていたら、どんな生活をするのか考えたときに、私たちにとって当たり前の日常でも、あの時代の人にとって当たり前ではないと、私達は戦後80年の今だからこそいろんな人に伝える立場にあると感じた」

80年以上前、真珠湾で戦死したふるさとの先人。時を経ても不変の史実が次の世代に受け継がれていきます。

