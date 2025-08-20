スマホを充電しながらバッテリーも満タンになるAnkerの「Power Bank」、充電忘れた...！がなくなるよ
この記事は2024年5月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
スマホの電池残量が怪しくなってきたので、持ってきたモバイルバッテリーを繋いだのに、ほとんど空っぽでガッカリ。
そんな経験があるのは、私だけではないはず。
充電器（ACアダプター）とモバイルバッテリーを一体化し、コンセントに差せば、ガジェットの充電と内蔵モバイルバッテリーの充電の両方をまるっと完了してくれるAnkerのFusionシリーズは、そんなうっかりミスからモバイラーを救ってくれる救世主。
今回ご紹介する「Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)」は、一体型USB-Cケーブルも装備している、Fusionシリーズの中でもユニークなプロダクトです。
バッテリーを内蔵したACアダプター
Fusionシリーズは、大きさがほぼ従来型のACアダプターと同じなのに、モバイルバッテリーを内蔵しているのが特長。
上の写真のようにスマホを充電しながらモバイルバッテリーも充電をすることができます。
さらに、USB-Cケーブル一体型なので別途ケーブルを用意する必要もありません。充電器モードでは最大30W、モバイルバッテリーモードでも最大22.5Wで充電することが可能になっています。
いつもの充電器を「Anker Power Bank」に替えるだけで、急速充電が可能になるだけじゃなく、ついでに5000mAh満タンのモバイルバッテリーも用意してくれる。
毎日モバイルバッテリーを携帯している人にとって、これがどれほど助かるかは、言うまでもありませんよね。
バッテリー残量表示が、インジケーター式ではなく数値表示になっているのも、地味に助かるポイントになっています。
一般的な2口コンセントに差してみた様子は、上のとおり。
もう片方のコンセントにも十分なスペースが残るので、「Anker Power Bank」が2口ともつぶしてしまう心配も無用です。
ストラップとしても使える一体型ケーブル
1万回の折り曲げに耐えられるケーブルは、ちょっとしたストラップとしても活用できるもの。
さすがに、ブンブン振り回すような扱いは避けるべきだと思いますが、スマホの充電中、指にかけておくような使い方なら、特に問題ありません。
USB-C端子を引き伸ばすときにも、引っ掛かりなどはなく、スムーズに滑ってくれます。
2台同時に充電もできる
アイコニックな一体型USB-Cケーブル以外に、もうひとつUSB-Cポートが装備されているので、ガジェット2台を同時充電することも可能です。
MacBook AirなどのノートPCも充電できますので、「Anker Power Bank」以外の充電器の出番は、グッと減ってしまうことになるでしょうね。
ちなみに、充電の順番が決められていて、まずUSB-C接続したガジェットへの給電が優先され、内蔵バッテリーへの充電はその後になっています。
短時間しかコンセントに差せない場合でも、問題なく充電器として機能させられるので、ご安心を。
一度使い始めると、もう手放せなくなる「Anker Power Bank」。その他の仕様詳細が気になる人は、以下のリンク先でチェックしておきましょう。
