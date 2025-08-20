¥¯¥ÞÂÐºö¸òÉÕ¶â¤Ë37²¯±ß¡¡¿Íºà°éÀ®¤ä½ÐË×ËÉ»ß»Ù±ç
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ï20Æü¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤ò´Þ¤à¡Ö»ØÄê´ÉÍýÄ»½Ã¡×¤ÎÂÐºö¤Ë½¼¤Æ¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¸òÉÕ¶â¤Ë¡¢37²¯±ß¤ò·×¾å¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÀìÌç¿Íºà°éÀ®¤ä¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î½ÐË×ËÉ»ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡¸òÉÕ¶â¤Ï¿Íºà°éÀ®¤Î¤Û¤«¡¢½ÐË×¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä·Ù»¡¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ö½ÐË×ÂÐ±þ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤Å¤¯¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¡£¿Í¤È¤Î¤¹¤ßÊ¬¤±¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ì¼ù¤Î½üµî¤ä¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î¿¯ÆþËÉ»ßºô¤ÎÀ°È÷¤òÂ¥¤¹¡£
¡¡»ØÄê´ÉÍýÄ»½Ã¤Ë¤Ï¥·¥«¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸òÉÕ¶â¤Ï25Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤Ç¤Ï2²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£