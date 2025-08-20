愛美が本日8月20日に、1stハーフアルバム『A/CODE』を発売した。

◆「CROWNED」スペシャルスタジオライブ映像

本日発売されたハーフアルバムは全曲新曲で構成されており、全て愛美が作詞を担当。タイトル『A/CODE』は、アルファベットの始まりとなる「A」と音楽・メッセージを表した「CODE」を掛け合わせた造語で、 “これまでの音楽よりヘヴィーで重厚感のあるサウンドと共に、新しい愛美の「はじまり(A)の音楽(CODE)」を受け取ってほしい”というメッセージが込められている。

また、ハーフアルバムの発売を記念して、収録曲「CROWNED」のスペシャルスタジオライブをYouTubeに公開した。「CROWED」は“王冠”をテーマに愛美が作詞を手掛け、立場のある人・高みにいる人の孤独や哀愁を表現した楽曲となっている。

本映像では特別にアコースティックギター・ピアノ・カホンの3編成でアコースティックアレンジを施しており、愛美の力強くも儚げな歌声を生で聴いたような感覚で楽しむことのできる内容となっている。

また愛美は、11月より＜AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”＞を神奈川・大阪・愛知で開催することが決定している。チケットは、『A/CODE』初回製造分に封入されている用紙の抽選シリアルコードより9月7日23時59分まで申し込み受付中。





■1stハーフアルバム『A/CODE』

2025年8月20日（水）発売 ▲初回限定盤 ▲通常盤 ○初回限定盤（CD + Blu-ray）

価格：￥9,100（税込）品番：KICS-94210 ◆CD収録内容

M1 「NEO ELDOLADO」

作詞：愛美 / 作曲：中村真悟 / 編曲：廣中トキワ

M2 「AthisCode」

作詞：愛美 / 作曲：高橋涼(SUPA LOVE) / 編曲：島崎貴光

M3 「What’s up FIRE!」

作詞：愛美 / 作曲, 編曲：青木康平

M4「STARS」

作詞：愛美 / 作曲：あっく。 / 編曲：島崎貴光

M5 「キャンセルさせて人生」

作詞：愛美 / 作曲, 編曲：久保顕理

M6 「CROWNED」

作詞：愛美 / 作曲：柳川陽香,uno blaqlo / 編曲：廣中トキワ



◆Blu-ray収録内容

「AIMI LIVE TOUR 2024 “LIVE IT NOW”」2024.8.4 豊洲PIT

「AthisCode」 Music Video

「AthisCode」 Music Video メイキング映像



◆初回限定盤特典

・32Pブックレット

・「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」チケット先行 抽選シリアルコード

(受付期間：8月19日(火)12:00〜9月7日(日)23:59)



○通常盤（CD）

定価：￥2,500（税込）品番：KICS-4210



◆CD収録内容

M1 「NEO ELDOLADO」

作詞：愛美 / 作曲：中村真悟 / 編曲：廣中トキワ

M2 「AthisCode」

作詞：愛美 / 作曲：高橋涼(SUPA LOVE) / 編曲：島崎貴光

M3 「What’s up FIRE!」

作詞：愛美 / 作曲, 編曲：青木康平

M4「STARS」

作詞：愛美 / 作曲：あっく。 / 編曲：島崎貴光

M5 「キャンセルさせて人生」

作詞：愛美 / 作曲, 編曲：久保顕理

M6 「CROWNED」

作詞：愛美 / 作曲：柳川陽香,uno blaqlo / 編曲：廣中トキワ



◆初回製造分特典

・「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」チケット先行 抽選シリアルコード

（受付期間：8月19日（火）12:00〜9月7日（日）23:59）



◆「AthisCode」配信：https://aimi.lnk.to/AthisCode

◾️＜AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”＞ ◆愛美 公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」チケット2次先行

受付期間：7月16日（水）12:00〜8月3日（日）23:59

当落・入金期間：8月8日（金）13:00〜8月12日（火）21:00

▼受付対象チケット

・プレミアムチケット：大阪公演

・一般チケット：神奈川・大阪・愛知公演

※受付期間中に公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」に入会している方が対象です

※期間内であれば途中からの入会でも申し込みできます

※「OKOMAISON」内のタイムラインからFC限定受付URLをタップしてお申し込みください

▼公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」入会方法

⇒https://fanicon.net/fancommunities/5037 詳細：https://aimi.info/news/16146 ◆スケジュール

[日程] 2025年11月1日（土）

[会場] 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

[時間] 16:15 / 17:00 （予定） [日程] 2025年11月3日（月・祝）

[会場] 大阪・なんばHatch

[時間] 16:15 / 17:00 （予定） [日程] 2025年11月29日（土）

[会場] 愛知・ダイアモンドホール

[時間] 17:15 / 18:00 （予定） ◆席種

スタンディング（整理番号付）

【券種・料金】

プレミアムチケット 15,000円（税込）

一般チケット 8,800円（税込）

※ドリンク代別途必要 主催・企画：キングレコード

後援：ブシロードムーブ

制作：モストプランニング ◆問い合わせ先

神奈川公演：キョードー横浜 TEL:045-671-9911(平日11:00〜15:00 ※祝日除く)

大阪公演：サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400(平日12:00-15:00 ※祝日除く)

愛知公演：サンデーフォークプロモーション TEL:052-320-9100(12:00〜18:00)

