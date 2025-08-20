渋谷で「20周年記念 チョコプラ博物館」が開催中。チョコプラファン必須のおもしろ体験展示やグッズをレポ
2025年8月16日（土）〜31日（日）の期間、東京・渋谷で「20周年記念 チョコプラ博物館」が開催中。
結成から20周年を迎えた“チョコレートプラネット”の歴史や、長田さん自作の小道具、人気コントの再現セットなど、チョコプラの世界観を堪能できるイベントです。
会場では、チョコプラのコントがモチーフになったユニークなグッズも購入することができますよ。
「チョコプラ博物館」に実際に足を運んできたエディターがレポしていきます。
東京・渋谷で「20周年記念 チョコプラ博物館」が開催中
※特別に許可を得て撮影しています
東京・渋谷にあるhmv museum 渋谷6で開催中の、「20周年記念 チョコプラ博物館」。
ここでしか見られない小道具から体験型の展示まで、チョコレートプラネット結成20周年を記念して企画された、チョコプラ好きさんにはたまらない貴重なイベントとなっています。
日時指定入場券は800円（税込）、当日入場券は1200円（税込）です。
先着入場特典として、会場限定のピクチャーチケットがランダムでゲットできますよ。
期間によって絵柄が変わるから、何度も行ってコンプリートしたくなっちゃいますね。
チョコプラの世界観が味わえる展示がたくさん
コント「静かにしろ」の再現セットでは、長田さん視点で松尾さんとのやり取りを体験できちゃうんです。
絶対にうまくいかないグダグダ感が面白い「グダグダスイッチ」も、実際に体験可能。
エディターも挑戦してみましたが、全くうまくいかず…気になる方はぜひトライしてみてくださいね。
こちらは、6秒で料理を作る「6秒クッキング」の食品サンプルの展示。
ユニークな要素がたっぷり詰まっているので、チョコプラをよく知らない人でも、この展示を見れば思わずハマっちゃうかもしれません。
2人のパネルと写真が撮れるコーナーもあるから、椅子に座って記念撮影をしましょう！
記念グッズも要チェック！
展示だけでなく、面白くてくすっと笑っちゃうようなチョコプラらしいグッズも必見。
会場には、チョコプラのネタがモチーフになったグッズがたくさん販売されています。
「ボイスキーホルダー」2000円（税込）
「クリアファイル」550円（税込）
ユニークなボイスキーホルダーからかわいいクリアファイルまで、グッズ展開が豊富。
「MIXカプセル」600円（税込）
ポラロイド風ステッカーコレクションやMIXカプセルはランダムだから、好きなネタやキャラが出るまで集めたくなっちゃいそう。
3300円（税込）以上のグッズ購入で、チョコプラの2人の「館長名刺」が特典としてゲットできますよ。
8月の期間限定イベントだからお早めに！
今回ご紹介した「チョコプラ博物館」はいかがでしたか？
体験型の展示もあり、あまり詳しくない人でも楽しめるイベントとなっています。
チョコプラファンの人はもちろん、そうでない人でもおすすめできる展示となっているため、ぜひ足を運んでみてくださいね。
20周年記念 チョコプラ博物館
会期：2025年8月16日（土）〜31日（日）
時間：11:00〜20:30（入場は20:00まで）
住所：東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷モディ6F
入場料：日時指定入場券800円 当日入場券1200円
公式サイト：https://www.hmv.co.jp/news/article/250522128/
チョコプラの世界観が味わえる展示がたくさん
記念グッズも要チェック！
8月の期間限定イベントだからお早めに！
