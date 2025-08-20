伊織もえ「下乳部分まで全て衣装」 コミケ披露のコスプレ写真投稿で説明
人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえが18日、自身のXを更新し、コミックマーケット（コミケ）で披露したコスプレ写真を投稿した。
【写真】下乳に見える！コスプレ姿 胸元丸見えの伊織もえ
Xでは「GrokAni ちゃんは見た目が好みだったのですが、好感度上がった衣装を見て「これは広場出れないよ…」をイベントのルール内でどう表現するか工夫して、ぴろり菌ちゃんに制作してもらいました」とし、「下乳部分まで全て衣装なのですが、今回肌に見えるように試行錯誤しました！」と説明。
「背中に大きなリボン配置して肌の露出度を減らして、装飾も各所に細かくして布面積を増やしたり、肌色の布を重ねることでボトムを影だけにしたり、今回の #C106 も楽しくコスプレできました！」と伝えた。
なお、このコスプレ後は「コミケの広場でガッツリ日焼けしちゃったけどグラビア脳として日焼け跡は日焼け跡の良さがあります」と日焼けしたことを報告している。
伊織もえは、SNSフォロワー総数が世界で460万人を超える、アジア圏を中心に活躍中の日本を代表するコスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマー。
二次元のキャラクターがそのまま三次元に出てきたようなコスプレ表現と、 グラビアでも評価の高いスタイル、あどけない表情&癒し系ボイスが多くのファンに支持されている。海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。
