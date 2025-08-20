古田新太「朝飯＆昼飯は無駄」 小池栄子は芸能界で“ポキっと折られた”秘話
20日放送のテレビ東京系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）では、古田新太＆小池栄子が初来店で、ベテラン役者の本音があふれ出す。
【画像】『オードリーANN』沖縄で“通常回”イベント開催
「気持ちなんかすぐ作れ！」、役者歴41年の古田が語る“芝居が下手な人の特徴”とは。さらに「連ドラめんどくさい」役者あるまじき衝撃発言も。
演劇の街・下北沢出身の小池は、役者としてもバラエティータレントとしても華々しい経歴を持つが「芸能界入ってポキっと折られた…」。そんな小池を救った大物芸能人の言葉とは。さらに「朝飯＆昼飯は無駄。酒も飲めねぇのに何食ってんだよ」という、古田流の爆笑飲みスケジュールも。
