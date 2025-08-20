男女2人組ユニットQuw、新曲「yurei」を8月27日に配信
Quwの新曲「yurei（ゆうれい）」が8月27日（水）に配信リリースとなる。
「yurei」はコンポーザーmdrmが自分の記憶の中にある中学時代に過ごした夏の匂い・情景を楽曲に落とし込んだというもので、ゆったりとしたLo-fiサウンドの中にシューゲイザー要素を含んだ作品だ。
Quw（きゅー）は「JAPANESE TAKUROKU INDIE POP」をコンセプトに活動をする男女2人組ユニットで、i（アイ/ボーカル）、mdrm（マドロミ/コンポーザー）の2人で構成されている。5月1日（水）にWARNER MUSIC JAPANよりリリースされた1st Digital Album「思惑」は、その収録曲「Night Walk」が全国30を越えるラジオ局のパワープレイに起用されるなど、多方面の注目を集めている。
Digital Single「yurei」
2025年8月27日（水）配信
配信：https://quw.lnk.to/yurei
Digital Single「kasumi」
2025年4月23日（水）配信
配信：https://quw.lnk.to/kasumi
Digital Single「maigo」
2025年1月15日（水）配信
配信：https://quw.lnk.to/maigo
Digital Single「itadaki」
2024年11月22日（金）配信
※木ドラ24『下山メシ』（テレビ東京系）エンディングテーマ
配信：https://quw.lnk.to/itadaki
Digital Single「banka」
2024年9月25日（水）配信
配信：https://quw.lnk.to/banka
Digital Album「思惑」
2024年5月1日（水）配信
配信：https://quw.lnk.to/omowaku
1.春に涙（テレビ東京ドラマプレミア23「SHUT UP」OPテーマ曲）
2.Night Walk
3.筐体
4.平熱
5.Blue
6.toaruhi
7.Small Window
8.この先は
9.Cropping（MBSドラマシャワー枠「マイストロベリーフィルム」ED主題歌）
10.思惑
Quw X https://twitter.com/quw_i_m
Quw Instagram https://www.instagram.com/quw_i_m/
Quw YouTube https://www.youtube.com/channel/UCLcu4zNtdDeAHJkusIbA_Jg
Quw TikTok https://www.tiktok.com/@quw_i_m
Quw Official HP https://quw.bitfan.id/