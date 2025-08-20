栃木CがAIE国際高GK奥原崇陽の加入内定を発表「責任と誇りを持って戦います」
栃木シティは20日、AIE国際高のGK奥原崇陽(17)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。
沖縄県出身の奥原は、Wウイング沖縄JFCからWウイング沖縄FCを経てAIE国際高へ。加入内定に際してクラブ公式サイトを通じ、「自分のセーブでチームを勝利に導けるよう、責任と誇りを持って戦います。栃木シティに関わるすべてのファン・サポーターの皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●GK奥原崇陽
(おくはら・そうや)
■生年月日
2008年2月8日(17歳)
■出身地
沖縄県
■身長/体重
184cm/75kg
■経歴
Wウイング沖縄JFC-Wウイング沖縄FC-AIE国際高
■コメント
「このたび、2026シーズンより栃木シティに加入することになりました、AIE国際高等学校の奥原崇陽です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、栃木シティという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。
ここまで支えてくれた家族、指導してくださった監督・スタッフの方々、チームメイト、そして応援してくださったすべての方々に心から感謝しています。
その感謝の気持ちを胸に、ピッチで結果を出すことで恩返しができるよう、日々全力で取り組んでいきます。
自分のセーブでチームを勝利に導けるよう、責任と誇りを持って戦います。
栃木シティに関わるすべてのファン・サポーターの皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします。」
