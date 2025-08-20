　栃木シティは20日、AIE国際高のGK奥原崇陽(17)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。

　沖縄県出身の奥原は、Wウイング沖縄JFCからWウイング沖縄FCを経てAIE国際高へ。加入内定に際してクラブ公式サイトを通じ、「自分のセーブでチームを勝利に導けるよう、責任と誇りを持って戦います。栃木シティに関わるすべてのファン・サポーターの皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●GK奥原崇陽

(おくはら・そうや)

■生年月日

2008年2月8日(17歳)

■出身地

沖縄県

■身長/体重

184cm/75kg

■経歴

Wウイング沖縄JFC-Wウイング沖縄FC-AIE国際高

■コメント

「このたび、2026シーズンより栃木シティに加入することになりました、AIE国際高等学校の奥原崇陽です。

幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、栃木シティという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。

ここまで支えてくれた家族、指導してくださった監督・スタッフの方々、チームメイト、そして応援してくださったすべての方々に心から感謝しています。

その感謝の気持ちを胸に、ピッチで結果を出すことで恩返しができるよう、日々全力で取り組んでいきます。

自分のセーブでチームを勝利に導けるよう、責任と誇りを持って戦います。

栃木シティに関わるすべてのファン・サポーターの皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします。」