宮崎GK青木心が完全移籍で徳島へ「J1昇格に貢献できるよう日々努力していきます!」
徳島ヴォルティスは20日、テゲバジャーロ宮崎のGK青木心(25)が完全移籍で加入することを発表した。背番号は「21」。23日からチームに合流する。
青木は順天堂大から2023年に宮崎へ入団。今季J3リーグ戦では7試合に出場している。徳島は20日にGK永井堅梧が柏レイソルへ完全移籍することを報告していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK青木心
(あおき・こころ)
■生年月日
2000年6月9日(25歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
187cm/82kg
■経歴
横浜港北SC-JFAアカデミー福島U-15-JFAアカデミー福島U-18-順天堂大-宮崎
■出場歴
J3リーグ:60試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:4試合
■コメント
▽
「テゲバジャーロ宮崎から加入することになりました、青木心です!
チームのJ1昇格に貢献できるよう、日々努力していきます!応援よろしくお願いします!」
▽宮崎
「この度徳島ヴォルティスに移籍することになりました。ファン、サポーターの皆さんには直接挨拶ができずに申し訳ありません。
チームが昇格争いをしている中移籍する決断は簡単なものではありませんでしたがサッカー選手としてより高いレベルでチャレンジしたいと強く思いました。自分の気持ちを優先してこの時期に送り出してくれた監督初めスタッフの皆さんには本当に感謝しています。強い覚悟を持って挑戦して来ます!
大卒から2年半宮崎では多くのことを経験しました。良いことも悪いこともたくさんありましたが仲間やスタッフ、ファン、サポーターの皆さんと過ごした時間はとても楽しかったです!宮崎でプロデビューできたことは一生の宝物です!宮崎のことが大好きになりました!
今シーズンテゲバジャーロ宮崎がJ2昇格できることを心から応援しています!
今後とも青木心選手およびテゲバジャーロ宮崎への温かいご声援をよろしくお願いいたします。」
