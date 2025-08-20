徳島GK永井堅梧が柏に完全移籍「自分のサッカー人生をさらに成長させるために」
柏レイソルは20日、GK永井堅梧(30)が徳島ヴォルティスから完全移籍で加入すると発表した。背番号は「29」を着ける。
永井はこれまで複数クラブに在籍し、清水エスパルスから徳島へ今季加入。開幕からJ2リーグ戦での出番はなく、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合の出場となっていた。
柏のクラブ公式サイトを通じ、「サポーターの皆さんと共に最後まで闘い抜き、J1優勝を成し遂げたいと思います」と決意を表明。徳島に対しては「自分のサッカー人生をさらに成長させるために今回の挑戦を決断しました。ピッチの上で成長した姿を必ずお見せできるように努力していきます。短い間でしたが、本当にありがとうございました」とメッセージを送った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●GK永井堅梧
(ながい・けんご)
■生年月日
1994年11月6日(30歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
184cm/80kg
■経歴
三菱養和巣鴨Jrユース-三菱養和SC-松本-富山-松本-富山-松本-富山-松本-富山-松本-徳島-松本-北九州-松本-清水-横浜FC-清水-徳島
■出場歴
J1リーグ:18試合
J2リーグ:41試合
J3リーグ:99試合
リーグカップ:13試合
天皇杯:13試合
■コメント
▽柏
「この度徳島ヴォルティスから移籍してきました永井堅梧です。伝統のあるクラブの一員になれることを嬉しく思います。サポーターの皆さんと共に最後まで闘い抜き、J1優勝を成し遂げたいと思います。応援よろしくお願いします」
▽徳島
「半年という短い期間ではありましたが、6年ぶりに徳島の一員としてプレーできたこと、そして温かく迎えてくれたファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。
ただ、自分のサッカー人生をさらに成長させるために今回の挑戦を決断しました。ピッチの上で成長した姿を必ずお見せできるように努力していきます。
短い間でしたが、本当にありがとうございました。」
