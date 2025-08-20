NIKO NIKO TAN TANが、9月3日に配信EP『！』（読み：アテンション）をリリースすることを発表した。EP収録楽曲より、台湾アーティストPOPO Jとコラボした「BOWWOW (feat. POPO J)」が本日から配信開始、あわせてPOPO Jと共演した同作のミュージックビデオも公開となった。

◆NIKO NIKO TAN TAN 動画

今作には、インスト楽曲「LEAP ≠ ?」に加え、NIKO NIKO TAN TANとして初めてOCHAN（Vo.Stnth）がギターを握る「FLY OUT」やオリエンタルな香り漂う「ASIAN WAVES」、台湾アーティストPOPO Jとのコラボ曲「BOWWOW (feat. POPO J)」、そしてSNSを中心に活動中の日本の女性シンガーソングライター Akiを迎えた壮大なバラード「えいや (feat. Aki)」含む、全5曲が収録される。

▲『！』ジャケット写真

本日より配信開始となった「BOWWOW (feat. POPO J)」は、犬の鳴き声「BOWWOW」がダンサブルにリフレインするミステリアスでクールなナンバー。POPO JによるラップパートはPOPO J自身が書き下ろしたものでNIKO NIKO TAN TANとの兄弟愛を表現しており、リズミカルなダンスミュージックに仕上がっているという。またMVは、台湾・高雄にて撮影されたもので、現地監督のShihjirenが監修を行った固有の雰囲気漂う一作になっているとのことだ。

また、8月31日には、台北市の台北流行音楽センターにて開催の＜2025 TRENDY TAIPEI - JAM JAM ASIA アジア音楽フェスティバル＞の出演も決定しており、日本国外での活動も加速するなか、東阪で行われるワンマンツアーに加え、自身初となる海外での追加公演の実施も決定した。11月に、台北・上海・北京の3カ所にて開催となる。

◾️デジタルシングル「BOWWOW (feat. POPO J)」 2025年8月20日（水）リリース

配信：https://nntt.lnk.to/bowwow

音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて配信

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX

◾️デジタルEP『！』

2025年9月3日（水）リリース ◆収録曲

01.LEAP ≠ ?

02.FLY OUT

03.ASIAN WAVES

04.BOWWOW (feat. POPO J)

05.えいや (feat. Aki)

◾️＜NIKO NIKO TAN TAN『︕』ONE-MAN TOUR 2025＞ 2025年

9月22日（月）大阪：Music Club JANUS

開場19:00 開演19:30 10月3日（金）東京：Spotify O-EAST

開場18:00 開演19:00

受付URL：https://l-tike.com/nikonikotantan/ ◆追加公演

11月8日（土）Taipei THE WALL Live House

11月 Shanghai ＊詳細候補

11月Beijing ＊詳細候補