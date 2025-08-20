◇トワイライト・ゲームス（2025年8月20日 神奈川・日産スタジアム）

女子100メートル障害は、清山ちさと（34＝いちご）が12秒77で優勝した。世界選手権（9月、東京・国立競技場）の参加標準記録（12秒73）に惜しくも0秒04届かず。「（12秒）73切りをずっと頭に入れてチャレンジしてきたので、こんなにうれしくない自己ベストがあるんだなって。みんな口をそろえて言うけど本当それだなと、それに尽きます」。16日のナイトゲームズ・イン福井に続く自己ベスト更新にも喜ぶ様子はなかった。

左手には痛々しい白い包帯が巻かれ、ギプスで固定されていた。7月15日のヨーロッパ遠征でアップ中に転んで左手の骨を3本折ったという。医師からは手術を勧められたが「手術したら走れなくなる」と痛み止めを飲んで強行出場。「人生を懸けてやっているので、骨折れたぐらいでは…」と影響を感じさせず激走した。

このままでは世界選手権の代表入りは極めて難しいが、まだチャンスは残されている。参加標準記録の有効期間最終日である24日に行われる九州選手権に出場する予定で「（標準記録を）切るしか道はない」と決意を込めた。