「スタイル抜群」「セクシー」「人魚かと」清水アンバサダーの美女モデルがビキニ姿で海へ
清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが19日、自身のインスタグラム(@loveanyu_official)を更新し、海を訪れたことを報告した。
広瀬さんは「海きた 静岡県の海は綺麗で最高〜 シュノーケリングもしたよ」と綴り、2枚の写真をアップ。ビキニ姿で海を楽しむ様子が収められている。
X(旧ツイッター/@loveanyu_twitt)でも同様のショットを掲載し、一連の投稿に対して「アンバサダー様 美しい」「海が似合う」「めちゃ可愛い」「とても美しくて素敵」「スタイル抜群」「セクシー」「神々しい」「めっちゃ綺麗」「人魚かと思った」「リアルマーメイド」と絶賛の声が殺到した。
海きた pic.twitter.com/oATnRLFK5x— 広瀬晏夕 (@loveanyu_twitt) August 19, 2025
静岡県の海は綺麗で最高〜️— 広瀬晏夕 (@loveanyu_twitt) August 19, 2025
シュノーケリングもしたよ#海 #水着 #夏休み pic.twitter.com/CtwAq5V3oD